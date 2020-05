Ultime Notizie Roma del 10-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni Gabriele Luigi in studio attesa nel primo pomeriggio in Italia Silvia Romano la volontaria 25enne liberata Ieri dopo essere stata rapita novembre del 2018 in Kenya sono stata forte e ho resistito le sue prime parole dopo essere stata liberata 30 km dal Mogadiscio il suo arrivo a Ciampino è previsto per le 14 poi sarà ascoltato dai magistrati di grande gioia è stata espressa ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri sera al Decreto boss che mette in campo una stretta sulle reazioni legate all’emergenza coronavirus confermata una revisione per dare il via libera ai domiciliari ribadiamo con fermezza quanto lo Stato sia impegnato nella lotta alla mafia le paroleMinistro della Giustizia Alfonso Bonafede sempre ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera decreto-legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza il testo considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabile complete sullo stato immunitario della popolazione prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali relativi alla salute e al corredo genetico per fini statistici e di studi scientifici Intanto glielo maschio minaccia di lasciare la California dove si trova also unico sito di produzione di auto elettriche Tesla negli Stati Uniti perché le autorità locali hanno vietato di riprendere la causa della pandemia coronavirus francamente è la goccia che fa traboccare il vaso Tesla trasferirà immediatamente la sua sede i suoi progetti futuri in Texas Nevada e se dovrà mantenereattività Freemont Dipenderà dal modo in cui siamo trattati ha twittato musk è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa