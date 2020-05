Ultime Notizie Roma del 10-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio rientrerà nel primo pomeriggio di oggi in Italia Silvia Romano la volontaria 25enne liberata Ieri dopo essere stata rapita novembre del 2018 in Kenya sono stata forti ho resistito le sue prime parole dopo essere stata liberata a 30 km da Mogadiscio il suo arrivo a Ciampino è previsto per le 14 può essere ascoltato dai magistrati di Roma gran Gioia è stata espressa ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella coronavirus nel mondo sono stati superati 4 milioni di persone contagiate gli Stati Uniti registrano 1568 vittime nelle ultime 24 ore facendo così salire il bilancio totale a 78000 decessi i contatti accertati sono 1300000 intantovirologo Anthony Fauci il volto più noto della Task Force della Casa Bianca contro il coronavirus e comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto a basso rischio una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo ai test in Brasile il numero delle vittime superato i 10mila i contagiati sono oltre 155.000 Papa Francesco ha telefonato l’arcivescovo di San Paolo il cardinale o Dillo share per manifestare la grande preoccupazione per l’alto numero di vittime di coronavirus in Brasile Il papà ha manifestato la sua vicinanza e la sua solidarietà con la popolazione di San Paolo e ha promesso che preghiera per voi ha rivelato il cardinale il maschio e minaccia di lasciare la California Dove si trova il suo unico sito di produzione di auto elettriche Tesla negli Stati Uniti perché le autorità locali Gli hanno vietato di riprendere la produzione a causa della pandemia in corso francamente Alla goccia che fa traboccare il vaso tetrasferirà immediatamente la sua sedia e i suoi progetti futuri in Texas Nevada e se dovrà mantenere un’attività Freemont Dipenderà dal modo in cui siamo trattati ha twittato musk è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa