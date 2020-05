Ultime Notizie Roma del 10-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio in apertura gli Stati Uniti hanno registrato ieri più di 25000 nuovi casi di coronavirus un livello che ha portato il totale dei contagi nel paese Oltre la soglia di 1300000 e quanto emerge dal ponteggio dell’università i nuovi casi confermati sono stati 25621 con un totale che segna adesso quota un milione €309078 mila 568 vittime soltanto nelle ultime 24 ore il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel mondo ha superato i 4 milioni torna il coronavirus Apuane in Cina città epicentro della pandemia di covid-19 che finora ha fatto 279000 morti in tutto il mondo le autorità locali hanno rilevato il primo caso di contagio dal 4 aprileLo ha reso noto la commissione sanità della città secondo quanto riporta la CNN on-line il paziente in condizioni critiche avn finora si contano 3800 morti provocati dal coronavirus a fronte di 50.000 casi mi pirologo Antoni Fauci il volto più noto della Task Force della Casa Bianca contro il coronavirus comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto a basso rischio con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo ai test lo ha riferito lui stesso alla CNN salgono così a tre gli esperti sanitari la task force in auto quarantena 24 nuovi casi di Kobelettino dell’università di una skin su in Corea del Sud si incontrano oggi 256 vittima fronte di 10000 casi nel primo pomeriggio di oggi l’arrivo in Italia della venticinquenne Silvia Romano la volontaria italiana liberata dopo essere stata rapita lo scorso novembre del 2018 in Kenya sono stata forte ho resistito queste le sue prime parole dopo essere stata liberata nei pressi di Mogadiscio il suo arrivo a Ciampino poi il colloquio con I magistrati grande gioia espressa ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

