Ultime Notizie Roma del 10-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura positiva da 75 giorni Finalmente è guarita la modella 22enne prima contagiata bolognese alkavita 19 era diventato un caso questi due mesi sono sembrati anni in Ma basta oggi anche io posso dire di avere sconfitto il virus racconta Il Resto del Carlino Ieri infatti Il medico gli ha comunicato la negatività ricoverata al Sant’Orsola all’inizio della pandemia era stata dimessa il 5 visto l’assenza di sintomi ma il 18 aprile avevano comunicato che il tampone punti nuova non dare esito negativo per due volte di fila Ora dovrà tornare in ospedale per ulteriori prelievi che sono 77 gli operatori sono dell’ospedale di Lodi che hanno contratto il coronavirus è che sono finora sfuggite alle rilevazioni non si deduce da un rapporto della Regione Lombardia ha pubblicato oggi sul Corriere della Sera al termine dell’effettuazione del test sierologico su tutti22243 della struttura ospedale di Lodi di cui fa parte anche il presidio di Codogno dove la sera del 20 febbraio venne trovato positivo al tampone Alfa 31A Infatti il primo in Lombardia ad avere completato l’effettuazione dei test sierologici ad oggi i medici e gli infermieri con un tampone positivo sono 296 secondo il dato aggiornato al 8 maggio in chiusura nuovo monito di Papa Francesco in questi due giorni passati ci sono state due commemorazioni settantesimo della dichiarazione di Robert Schumann a che data inizia l’Unione europea e anche la commemorazione della fine della guerra chiediamo al Signore per l’Europa oggi che cresca un dice Bergoglio questa unità di fratellanza che fa crescere tutti i popoli nel unità nella diversità che tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa