Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 10 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi in Italia è quasi tutta in giallo all’eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le restrizioni chiusi bar ristoranti cinema teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 nelle ultime 24 ore le micovit il numero più basso dallo scorso XXV ottobre in calo anche i positivi in rialzo il tasso di positività di comitato Open RSA applaude via libera le visite ma segnala che per essere su 10 resteranno chiuse chiede che le strutture facciano i tamponi ai familiari la ministra per gli affari regionali jermini assicura che in settimana il governo darà le date per la riapertura dello sport e del Wedding Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti covid via Seneca oltre la scadenza dell’attuale contratto prevista alla fine di giugno l’ho detto il commissario al commercio interno Brighton il Lazio comunica le torri menùper la prenotazione del vaccino Kaiser per il mese di maggio mentre restano 100.000 slot per il vaccino astrazeneca è il monodose di Johnson & Johnson Lombardia partono le prenotazioni per la vaccinazione nella faccia 50-59 anni una nuova ondata di sbarchi a Lampedusa in coincidenza con il miglioramento delle condizioni meteo con il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia rilancia l’emergenza immigrazione nel canale di Sicilia in meno di 24 ore 15 balconi con approdati sull’isola con oltre 1400 migranti subito trasferiti nel hotspot di Contrada imbriacola Tutto questo mentre Alam phone dopo i naufragi dei giorni scorsi con centinaia di vittime continuo a ricevere telefonate disperate da carrette del mare in difficoltà davanti alle coste libiche nuovi scontri tra manifestanti palestinesi e polizia in corso a Gerusalemme dalla porta di Damasco circa 200 dimostranti Hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto con il lancio di granate stordenti e cariche per disperdere le persone incidenti anche nel quartiere di Sciara e ad HaifaRiad hala di Giordania in una telefonata con Abu mazen condanna alle violazioni le misure israeliane chiede che cessino le pericolose provocazioni contro gli abitanti di Gerusalemme convocato l’incaricato di affari israeliano ad debutta al Saturday Night Live dichiarandosi la prima persona con la sindrome di Asperger ospitare lo show O almeno la prima ad ammetterlo ha detto nel suo monologo di apertura leccentrico imprenditore fondatore di Tesla espaces ha spiegato alcuni dei suoi comportamenti che hanno spiazzato parecchie persone so che dico posto cose strane ma è così che funziona il mio cervello l’ex ministro dell’economia Gualtieri si cambia idea per le primarie di Roma il 20 Giugno con umiltà e orgoglio il segretario del PD letta retweet e il suo annuncio aggiungendo terremoti con col segno di forza con te conferma anche per la capitale lui è un ottimo candidato si chiama Virginia raggi è la sindaco uscente lo ringrazio per l’appoggio l’ex premier auspica che la scelta elettorale del Pd non mette in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stataproficuamente avviato a livello di governo regionale che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura concediamo che venerabile Servo di Dio Angelo Rosario Livatino d’ora in poi se chiamato cognano si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre con queste parole il magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 è stato proclamato Beato nel corso di una cerimonia nella cattedrale di Agrigento dove sarà collocata in un reliquiario la camicia indossata Quando venne ucciso il suo esempio sia per tutti specialmente per i magistrati stimolo essere leali difensori della legalità e della Libertà ha detto il papà al Regina Coeli Il Milan o Milan per tre a zero la Juventus allo Stadium bianconeri quindi è fuori dalla zona Champions vado avanti finché me lo consentono dice Pirlo il Cagliari batte il 21 lumicino le possibilità dei Campani di salvarsi il sogno europeo per il Sassuolo che espugna il campo del Genoa l’Atalanta ne fa cinque al Parma e la Roma 5 al Crotone per la Formula 1 Lewis Hamilton su Mercedes Gran Premio ditennis Matteo berrettini si arrende Alessandro 023 set nella finale del torneo Master 1000 di Madrid Giro d’Italia Albergati merler vince allo Sprint la seconda tappa Magana conserva la maglia rosa e poi per il momento ci fermiamo Quindi buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa