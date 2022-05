Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura nel 76 esimo giorno di guerra i bombardamenti sul acciaieria di mariupol sono sempre interessanti si alternano ai tentativi delle truppe russe rispondere dal ponte dell’evacuazione ma su telegram il consigliere del sindaco a sapere resistono la bandiera Ucraina sventola assurdo come adesso gli attacchi dell’ artiglieria russa Stanno battendo lungo tutta la linea di contatto disegnare un’ancora missili russi contro destra nella notte ieri sera al Sud è stato distrutto da radio di Mosca Il Monastero di San Giorgio forse un errore perché sarebbe di proprietà del patriarcato russo Antimo vagamente gli sforzi Assunta secondo gli 007 britannici la sottovalutazione da parte della Russia della Resistenza Ucraina l’ha portato a pianificare ancora una fase iniziale dell’operazione con un approccio leggero e poidestinato ad ottenere una rapida Vittoria con costi minimi covid andiamo in Cina lunedì sono stati registrati in poco più di 3400 casi a trasmissione interna la le infezioni confermate 230 che fanno capo a Shanghai e dal 37 altre province o regioni tra cui Pechino ed è nanna le autorità hanno nuovamente inasprito le restrizioni anti covid è proprio mentre la città stava uscendo lentamente da oltre un mese di lockdown variante omicron la Municipalità di Shanghai Ernesto avvisi in diversi distretti con la richiesta dei residenti di restare a casa ed evitare consegne non essenziali nell’ambito di un periodo di tranquillità almeno fino a mercoledì che potrebbe essere il peso in base ai risultati dei test di massa prestissimo intera in lockdown rigido anche la capitale Pechino torniamo in Italia la cronaca una cellula locale della Ndrangheta radicata a quella su cui hai indagato la direzione investigativa Antimafia nell’inchiesta denominata propaggine questa mattina ha scattato una maxi operazione con perquisizioni e sequestri nel Lazio in Calabria da via Capitolina eseguito un’ordinanza connei confronti di 43 persone disposto anche il sequestro di 24 società ed i ristoranti bar e pizzerie nella zona Nord di Roma in particolare nel quartiere di Primavalle nel filone dell’inchiesta le persone raggiunte dalle ordinanze di custodia cautelare sono invece 3429 finito in carcere 5 ai domiciliari in chiusura mare e spiagge sono 210 i comuni italiani che quest’anno ha ottenuto la bandiera blu il prestigioso riconoscimento alle località rivierasche e porti turistici più incontaminati e sostenibili assegnato dalla fondazione Per l’educazione ambientale o NG internazionale con sede in marca compressive premiato e 427 spiagge che corrispondono a circa il 10% di quelle al top A livello mondiale i comuni primati sono 9 in più ci sono 14 nuovi ingressi contengono la bandiera blu 82 approdi turistici tra le new entry tra i comuni ci sono Alba Adriatica in Abruzzo Caulonia Isola di Capo Rizzuto in Calabria Riccione in Emilia Romagna a Porto Recanati nelle Marche non sono stati confermati Quest’anno inveceApri in Campania Ventotene nel Lazio le isole Tremiti e Otranto in Puglia che tutto grazie per averci seguito restate sintonizzati sulle nostre frequenze linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa