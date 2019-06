Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 07:10

Roma Daily News radiogiornale giorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il centro-destra conquistatori che roccaforti Rosse Ferrara per la prima volta via destra Dopo 69 anni di governo di centro-sinistra analoga situazione a Novi Ligure in Piemonte il PD torna a vincere a Livorno dopo la parentesi pentastellata di Filippo nogarin mentre il MoVimento 5 Stelle si afferma nel l’unico ballottaggio in cui era incorsa quello di Campobasso Salvini esulta tolti Sì invece alla sinistra dopo 70 anni Zingaretti l’alternativa Salvini cede un nuovo centro-sinistra da Campobasso il messaggio del MoVimento 5 Stelle e la lega ora Tira una brutta aria le parole del neo sindaco Cambiamo argomento una guardia giurata nel corso di un litigio sparato al figlio tredicenne della sua nuova compagna ferendolo al braccio non in modo grave è accaduto a Milano l’uomo 45 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio secondo una prima ricostruzione dei Carabinieriragazzino sarebbe intervenuto durante una discussione tra dama del suo nuovo compagno non tentativo di difendere le donne durante una lite sarebbe per il colpo che ha attinto il giovane al braccio il Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati Pasquale grasso lascia magistratura indipendente la mossa a sorpresa è arrivata ieri sera dopo che le altre correnti che sostengono la sua giunta hanno presentato una mozione di sfiducia Ringrazio tutti gli amici di registratore dipendente che mi hanno sempre permesso di esprimere le mie idee e hanno rispettato le mie opinioni ha detto ma a volte Arriva un momento in cui la casa a Natale ci sta stretta e le di almeno un morto e sette feriti il bilancio del crollo di una gru che dalla zia battuta su un palazzo distruggendo diversi appartamenti lo hanno reso noto i vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di soccorso secondo le prime informazioni da sarebbe caduta a causa del forte vento le immagini delle Tv mostrano la parte superiore del Palazzo completamente distrutta la fermata Repubblica della metro a di Roma sarà riaperta a partire dalla settimanala successiva a quella che sta per iniziare Dunque dal 18 giugno lo ha detto non signori presidente della Tac la municipalizzata Romana per i trasporti spiegando che durante le esecuzioni per le prove a metà gennaio si sono lesionati alcuni dischi che sono pezzi speciali che abbiamo dovuto ordinare il tra la produzione la messa in opera sono portati altri tre mesi quindi arrivati a 5 mesi e mezzo Sport una gara dominata dall’inizio alla fine della Ferrari ma a vincere alla fine è sempre la Mercedes in Canada Vettel conquista il primo posto ma i commissari Rosa anziano dici di aver ostacolato lui capito ne scende dal gradino più alto del Podio era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa