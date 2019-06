Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio7 capoluoghi al centro-sinistra setel centro-destra una vittoria per il MoVimento 5 Stelle per una lista civica di centro-sinistra sono questi risultati dei ballottaggi il centro-sinistra vince a Cesena Cremona Livorno Prato Reggio Emilia Rovigo e Verbania mentre il centrodestra vanno Ascoli Piceno Biella Ferrara Foggia Forlì potenze Vercelli a Campobasso stravince il MoVimento 5 Stelle ha da Vinci una lista civica di centro-sinistra e centro-destra conquista Dunque storiche roccaforti Rosse Ferrara per la prima volta Vira destra Dopo 69 anni di governo di centro-sinistra analoga situazione non vorrei in Piemonte il PD torna invece a vincere a Livorno dopo la parentesi pentastellata di Filippo nogarin Salvini esulta sources invece alla sinistra dopo 70 anni indiretti replica l’alternativa Salvini ce ednuovo centro-sinistra da Campobasso il messaggio del MoVimento 5 Stelle e la lega ora Tira una brutta aria le parole del neo sindaco l’affluenza è stata in netto calo al 52,1% al primo turno si erano recati alle urne il 68,2% Cambiamo argomento Parliamo di sport il ferrarista resta in testa per tutta la gara ma la 48 giro esce di pista e rientrando ostacola il Britannia il britannico scusa che stiamo parlando del GP del Canada vince amidon dopo una penalità a Vettel il tedesco è secondo la penalizzazione di 5 secondi consente al pilota Mercedes di guadagnare la prima posizione sul podio anche l’altro per arista le crepes per botta al quarto posto Cambiamo argomento cronaca 38 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un’imbarcazione sporcato in porto la Guardia di Finanza e Guardia Costiera si tratta di 20 uomini 17 donne e una bambina ai soccorritori hanno dichiarato di provenire dal bidet a Libia TunisiaAlcuni di loro una donna in particolare erano disidratati non si tratta dei Looney Tunes Marco delle ultime ore sulle coste italiane ai 60 arrivati a Roccella Ionica dopo essere stati intercettati a bordo di barche a vela da 2 unità navali della Guardia di Finanza Se ne sono aggiunti ieri altri 53 erano a bordo anche loro di una barca a vela di piccole dimensioni che è stata soccorso al largo di Isola Capo Rizzuto è condotta nel porto di gli stessi reparti della Guardia di Finanza che erano intervenuti nella giornata di sabato in piazza contro le tradizioni portata in Cina nel territorio autonomo tantissime persone sono scese in strada per dire no al controverso progetto di legge che consentirebbe aspetti criminali di essere mandati nella Cina continentale per il processo la polizia disperde i manifestanti Cambiamo argomento una guardia giurata nel corso di un litigio strato al figlio tredicenne della sua nuova compagna prendono al braccio non in modo grave è caduto a Milano in via Marco Aurelio l’uomo Angelo Di Matteo 45 anni è statal’accusa di tentato omicidio secondo le prime informazioni il colpo esploso lo avrebbe raggiunto al bicipite del braccio destro secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri coordinati dal PM Donata costa il sarebbe intervenuto durante una discussione tra la madre sono lo compagno nel tentativo di difendere la donna durante la vita sarebbe partito il colpo che ha spinto il giovane al braccio stando a quanto poi riferito il vigilante sarebbe ubriaco era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa