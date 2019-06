Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione della Luigi in studio il giorno dopo i ballottaggi risultati consegnano per la prima volta Dal dopoguerra questa parte la città di Ferrara alle centro-destra conquistata dalla Lega analoga si aziona Novi Ligure Piemonte il PD torna a vincere a Livorno dopo la parentesi pentastellata di nogarine mentre i 5 stelle si afferma non è l’unico ballottaggio in cui erano in corso a quello di Campobasso Intanto il premier ha avvertito che alleati di governo sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione può far male all’Italia e mettere a rischio i risparmi dei cittadini ha detto il presidente del intanto all’indomani del G20 finanziario di fukuoka ministri finanziari e governatori segnalano un intensificarsi delle tensioni commerciale geopolitiche ma si dicono ancheinteragire per ulteriori azioni arriva la necessità di una riforma per un sistema di tassazione dei Big del web il governatore Visco assicura che sia parlato di molti rischi della ai rischi geopolitici Ma nessuno ha menzionato L’Italia ha detto il numero uno di bankitalia negli Stati Uniti da almeno un morto e sette feriti il bilancio del crollo di una gruppi a Dallas si è abbattuta su un pazzo distruggendo diversi appartamenti Lo ha reso noto il corpo dei vigili del fuoco della città ancora impegnati nelle operazioni di soccorso secondo le prime informazioni la struttura sarebbe caduta a causa del forte vento le immagini delle Tv mostrano la parte superiore del Palazzo completamente distrutta lo sport in chiusura l’Italia sogna il mondiale con le ragazze allenate da Elena Bertolini divenuto è partita dopo partita protagonista di prima fila esordio con Vittoria per le azzurrine 2 a 1 contro l’Australia innamoratevi di noiDammi un attrice Bertoli è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa