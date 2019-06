Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio la politica con i ballottaggi il centro-destra conquista storica e roccaforti rossi come succede a Ferrara per la prima volta Dal dopoguerra che va alla lega analoga situazione Novi Ligure in Piemonte il PD torna a vincere a Livorno dopo la parentesi pentastellata di nogarin e mentre i 5 stelle Si affermano anche nel l’unico ballottaggio in cui era incorsa quello di Campobasso leader della Lega Salvini esulta ma Zingaretti replica che è un’alternativa c’è da Campobasso messaggio pentastellato alleato della Lega ora Tira una brutta aria le parole del neo sindaco di Maio commenta contento per Campobasso non ne faccio un trofeo il premier Conte avverte gli alleati e sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione dicevo in un colloquio con il corepuò far male Alitalia mettere a rischio i risparmi dei cittadini insiste perché il negoziato con l’uccello e devo essere condotto da lui è Tria senza distonie e cacofonia & boch nuovamente il mini boat mette poi in guardia la lega da atteggiamenti strumentali se vuole capitalizzare deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni e poi vincere ha detto il Presidente del Consiglio Intanto questa sera vertice di maggioranza tra il premier e i suoi due vice Salvini è Di Maio andrà bene se li mettiamo al centro della stanza e cittadini ha detto quest’ultimo spiegando io aspettarsi risposte sul salario minimo così come l’accordo per abbassare le tasse con il carcere per i grandi evasori e il si alla lotta ai privilegi sulle movimento di quei capo politico ha detto Siamo vittime della nostra stessa fissazione abbiamo detto che non dovevamo avere un’organizzazione mano organizzazione serve perché devono esserci i ruoli e responsabilità ha detto Di Maio nella cronaca una guardia giurata nel corso di un litigiosparato al figlio tredicenne della sua nuova compagna ferendolo al braccio in modo non grave accaduto a Milano duomo di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di ragazzino sarebbe intervenuto durante una discussione tra la madre del suo nuovo compagno nel tentativo di difendere la donna durante la lite sarebbe partito il colpo che ha raggiunto il giovane al braccio è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

