Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabri Da Luigi in studio il premier Conte avverte gli alleati sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione può far male Alitalia e mettere a rischio i risparmi dei cittadini contro insiste affinché iniziato con Bruxelles debba essere condotto da lui e dal ministro Tria senza distonie cacofonie e boccia nuovamente i Mini Box e poi mette in guardia la lega da atteggiamenti strumentali se vuole capitali deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni e poi vincere stasera vertice di maggioranza i dati sull’economia seconda flessione congiunturale dopo gli aumenti di inizio anno per la produzione industriale Cala privè registra un calo dello 0 7% da marzo e sull’anno subisce Una contrazione del 1:30 % da marzo l’indice è in aumento solo per il compartoCrolla la produzione di autoveicoli che Nel quarto mese registra meno 17 1% rispetto all’anno precedente nei primi quattro mesi la contrazione è del 14:07 % nella cronaca incidente mortale questa mattina da Ancona alla banchina 23 della nuova Darsena dove attraccano navi porta container un agente Marittimo 33enne che assisteva al carico e scarico della merce morto dopo essere stato colpito al collo da un cavo d’acciaio utilizzato per ormeggiare le navi il cavo si è improvvisamente spezzato in Francia il rettore della cattedrale di un programma annunciato che la prima messa dopo l’incendio di 2 mesi fa sarà celebrata sabato o domenica prossimi per i partecipanti solo alcuni religiosi sarà obbligatorio indossare un casco da al settimanale Famiglia Cristiana direttore annunciato che la messa sarà celebrata in una cappella in fondo alla cattedrale risparmiata dalle fiamme dove si conserva ancora quella che i fedeli venerano come la qi partecipanti sei o sette sacerdoti oltre all’arcivescovo e qualche altro religione è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa