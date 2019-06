Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriele guidi in studio c’è stata un’esplosione nel palazzo che ospita il comune a Rocca di Papa in provincia di Roma 8 persone sono rimaste ferite tre delle quali sono bambini perito ha il sindaco della cittadina laziale non è chiaro ancora la causa dell’esplosione la detonazione ha causato il crollo di parte della palazzina sul posto Vigili del Fuoco e specialisti rimanendo nel Lazio a Cisterna di Latina una donna è stata trovata morta questa mattina ad ucciderla il marito omicidio che sarebbe avvenuto davanti alla figlia di 10 anni la vittima È una 35enne Si indaga sui motivi di questa ennesima violenza in famiglia il rettore delladi Notre Dame annunciato che la prima messa dopo l’incendio di due mesi fa sarà celebrata sabato o domenica prossimi per i partecipanti solo alcuni religiosi sarà obbligatorio indossare un casco da cantiere al settimana le famiglie cristiane il rettore ha annunciato che la messa sarà celebrata in una cappella In fondo la Cattedrale risparmiata dalle fiamme dove si conserva quella che venerano come la corona di Cristo i partecipanti saranno sei o sette sacerdoti oltre all’arcivescovo è qualche altro religioso lo sport in chiusura l’Italia sogna il mondiale femminile con le ragazze le azzurrine che all’esordio ieri hanno battuto l’Australia 2 a 1 in gol Barbara bonansea bomber della Juventus campione d’Italia innamoratevi di noi è stato il commento della allenatrice Milena Bertolini è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa