Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno un’apertura andiamo a Rocca di Papa esplosione oggi sul posto Sono al lavoro i vigili del fuoco sono giunte diverse ambulanze un boato ha investito il Palazzo del Comune in corso Costituente intorno alle 11:15 anche vicino a scuola per l’infanzia ci sono almeno 9 feriti sei adulti tra cui il sindaco Emanuele crestini trasportato al policlinico di Tor Vergata in gravissime condizioni a causa dell’eruzione riportate su tutto il corpo e tre bambini di sicuro in codice rosso ricoverato al Bambin Gesù gli altri sono stati medicati sul posto nella zona erano in corso alcuni lavori sulla conduttura del gas e anche dopo ore nella zona e permane un forte odore di gas tanto che sono stati fatti evacuare in più di altri palazzi i vigili del fuoco stanno continuando a mettere in sicurezza la zona per paura che si possa verificare una seconda esplosione torneremo su questa posizione prossimo Giornale Radio Cambiamo argomento la politica di premere Giusèti avverte gli alleati sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione e c’è un colloquio con il corriere può fare male Alitalia e mettere a rischio i risparmi dei cittadini insiste perché il negoziato con Bruxelles deve essere condotto lui è Tria senza cacofonie si baciano veramente il nipote mette fuori in guardia la lega da atteggiamenti strumentali se vuole capitalizzare il messaggio deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni interessati al vertice di maggioranza di maglia ferma mi aspetto che a lei la ritira gli emendamenti che provano a fermarlo il centrodestra con questa neve valutando di storiche roccaforti rosse come succede a Ferrara per la prima volta Dal dopoguerra che il PD torna a vincere a Livorno dopo la parentesi pentastellata niente il MoVimento 5 Stelle si afferma nel l’unico ballottaggio in cui era incorsa quello di Campobasso Salvini esulta Mazinga rete idrica che un’alternativa Di Maio dichiara contento per Campobasso ma non ne faccio un trofeo è tutto grazie per averci seguito le torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa