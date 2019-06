Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 10 giugno in studio Giuliano Ferri spazio all’informazione torniamo sull’esclusione nel comune di Rocca di Papa in apertura in una palazzina di tre piani in provincia di Roma è stato coinvolto il palazzo che ospita il comune nella deflagrazione rimasto ferito anche il sindaco Cristini gravemente ustionato su tutto il corpo azione ad altre 8 persone delle quali sono bambini sarebbero stati degli operai che stavano effettuando dei lavori stradali a rompere la conduttura del gas da cui poi l’esplosione di una prima parziale di costruzione gli operai stanno lavorando in un cantiere stradale è proprio davanti al municipio in maniera accidentale avrebbe rotto la conduttura gli stessi operai avrebbero tentato di riparare la tubatura apre all’interno del palazzo patrono di fumo era visibile fino alla periferia di Roma non risulta al momento altre persone ferite o disperse i bambini rimasti feriti dall’esplosione erano a scuola e sarebbero stati investiti dai vetri calcinacci secondo una prima ricostruzione si trovavano per la scuola dell’infanzia centro urbano che fa parte dell’ Istituto Comprensivo Montanari e che confina proprio quel edificio che è esploso l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato si è recata al Bambin Gesù per far visita alla bimba trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico abbiamo monitorato costantemente l’evolversi della situazione ha commentato e voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso probabilmente come confermato anche da medici sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale ci sarà un bollettino medico da parte dell’ospedale nelle prossime ore Cambiamo argomento l’economia seconda flessione congiunturale dopo gli aumenti di inizio anno per la produzione industriale Che ad Aprile registra un calo dello 0,7% da Marte sulla hanno subito Una contrazione del 1,5 % momento solo per il comparto energia Crolla la produzione di autoveicoli che Nel quarto mese registra almeno 17,1 % rispetto all’anno precedente e primi 4 mesi la contrazione del 14,7 % la cronaca incidente mortale questa mattina ad Ancona23 della nuova Darsena dove attaccano navi porta container un agente Marittimo 33enne che assisteva il carico e scarico della merce è morto dopo essere stato colpito al collo da un cavo d’acciaio utilizzato per ormeggiare le navi che si improvvisa ultime notizie chiusura Basta col gioco al massacro così magistratura indipendente si rivolge alle correnti che hanno aperto la crisi alla associazione nazionale magistrati contestando la scelta del gruppo di invitare i consiglieri sospesi a tornare al CSM secondo magistratura indipendente Stasera ritorni rischia di recare un danno irreversibile tutta la magistratura è stato convocato per domenica prossima 16 giugno Il comitato direttivo centrale dell’associazione che prendendo atto della crisi apertasi con la sfiducia al presidente Pasquale grazie ai componenti di magistratura indipendente Dovrà provvedere al rinnovo della giunta esecutiva centrale è tutto grazie per averci seguito torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa