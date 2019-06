Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno sono preoccupanti le condizioni del primo cittadino di Rocca di Papa vicino Roma Emanuele cretini o di un’esplosione nel comune un vuoto ha investito il palazzo in corso Costituente intorno alle 11:15 tanti una vicina a scuola per l’infanzia 9 lite resiste adulti e 3 bambini di cui uno in codice rosso ricoverato al Bambin Gesù gli altri sono stati medicati sul posto nella zona erano in corso alcuni lavori conduttura del gas e anche dopo ore nella zona e permane un forte odore di gas tanto che sono stati fatti evacuare il numero di altri palazzi dei Vigili del Fuoco stanno continuando a mettere in sicurezza la zona per paura che ti possa verificare esplosione torneremo su questa notizia nel prossimo Giornale Radio Cambiamo argomento la politica il premier Giuseppe Conte avverte gli alleati sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione e c’è un colloquio con il corriereAlitalia mettere a rischio i risparmi dei cittadini che insiste perché il negoziato con Bruxelles deve essere condotto da lui e tria senza cacofonie e baciano mentre i minibot mettere poi in guardia la llegada strumentali se vuole capitalizzare il messaggio deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni e poi vincere stasera il vertice di maggioranza di Maya ferma mi aspetto che allega ritiri gli emendamenti che provano a fermare ultime notizie in chiusura gioco al massacro così magistratura indipendente si rivolge alle correnti che hanno aperto la crisi alla associazione nazionale magistrati contestando la scelta del gruppo di invitare i consiglieri togati auto sostituita tornare al CSM secondo magistratura indipendente Stasera ritorni rischia di recare un danno irreversibile tutta la magistratura a chi tanto è stato convocato per domenica prossima 16 giugno Il comitato direttivo centrale dell’associazione che prendendo atto della crisi apertasi con la sfiducia al presidente Pasquale piastre componenti di magistratura indipendente Dovrà provvedere al rinnovo della giunta esecutiva centrale grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

