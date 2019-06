Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno una volta l’esplosione a Rocca di Papa in primo piano con volta una palazzina di tre piani di Palazzo del Comune nella deflagrazione è rimasto ferito anche il sindaco Emanuele crestini gravemente ustionato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata assieme ad altre 8 persone tra le quali sono i bambini ricoverati al Bambin Gesù sarebbero stati gli operai che stavano effettuando dei lavori stradali a rompere la conduttura gas da cui poi si è innescata l’esplosione di una prima che faccia le ricostruzioni dei Vigili del Fuoco presenti sul posto gli operai stavano lavorando in un cantiere stradale è proprio davanti al municipio in maniera accidentale avrebbe rotto la conduttura gli stessi operai hanno tentato di riparare la tubatura a percussione si è innescata all’interno del palazzo patrono di fumo era visibile fino alla periferia di Roma non risultano al momento altre persone ferite o disperse i bambini rimasti feriti dalerano a scuola e sarebbero stati investiti da schegge di vetro e calcinacci secondo una prima ricostruzione si trovavano nella scuola dell’infanzia centro urbano che fa parte dell’Istituto Comprensivo Montanari che confina proprio con l’edificio che l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato si è recata al Bambin Gesù per far visita alla bimba trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico abbiamo monitorato costantemente l’evolversi della situazione ha commentato che voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso probabilmente come confermato anche da medici sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale ci sarà un bollettino medico da parte dell’ospedale nelle prossime ore cambiano l’economia seconda flessione congiunturale dopo gli aumenti di inizio anno per la produzione industriale Che ad Aprile registra un calo dello 0,7% da Marte sulla hanno subito Una contrazione del 1,5 % quindi ce l’ho visto solo per il comparto energia Crolla la produzione di autoveicoli che Nel quarto mese registra meno 17,1 % rispetto all’anno precedente nei primi quattro mesi la contrazione del 14,7 % la cronacaincidente mortale questa mattina ad Ancona alla banchina 23 della nuova Darsena dove attraccano navi portacontainer un agente Marittimo 33enne che assisteva al carico e scarico della merce è morto dopo essere stato colpito al collo da un cavo d’acciaio utilizzato per ormeggiare le navi che improvvisamente spezzato in che giorno notizia che arriva dall’estero io Noi siamo Ivan Google Chi sono i principali funzioni economico liberale i russi sono in edicola oggi con una prima pagina identica il giornalista investigativo burro nota. arrestato venerdì scorso con l’accusa di tentato spaccio di stupefacenti al momento gli arresti domiciliari la dimostrazione di solidarietà è definita da molti osservatori com’è senza estate non escludono che il resto abbia piuttosto che fare con attività professionale del cronista è tutto grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa