Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giulia non Ferrigno Allora tedesca Angela Merkel e presidente francese Macron e altri 4 membri dell’Unione Europea hanno inviato una lettera alla presidente della commissione Ursula von der leyen per chiedere che l’unione si prepari la prossima Ondata della pandemia da coronavirus Dimmi la lettera in una Policy Paper i leader scrivono speriamo che serva da ispirazione per ulteriori infruttuosi confronti a livello europeo Un su come assicura una preparazione da parte di lui alle Future pandemia La missiva sottolinea la necessità di un approccio comune soprattutto in vista di una possibile seconda Ondata e ne prendo il ponte lavora gli stati in quella di telefono mi ha visti come un passaggio importante per il rilancio dopo l’emergenza corride 19 incontri bilaterali con i singoli ministri di Inca Di Chiara inizieranno venerdì e sabato perseguire la settimana prossima pensione per una frase attribuita all premier secondo il quale un pezzo di Stato rima contro riforme governo Palazzo Chigi smentisce Salvini attacca Non possiamo permetterci una maggioranza che su tutto Non sarebbe meglio dare la parola agli italiani Bonaccini e Toti a nome della conferenza delle regioni scrivono al governo elezioni regionali il 6 settembre ma la data ipotizzata resta il vento economia in chiusura in recovery Fund Sta per arrivare sul tavolo del consiglio cui è il fronte dei contrari si fa sempre più ampio ora abbraccia falchi del Nord e video delle Olanda ribadisce prestiti con Chiara e non assunzioni tutti i legami fra gli usi le riforme strutturali e la crescita l’Austria definisce inaccettabile in termini di volume e contenuti il pacchetto complessivo e anche l’Ungheria afferma che è ingiusto perché hai creato per aiutare gli stati membri del sud ma il ministro delle finanze tedesco mostra ottimismo su una corda il ministro dell’economia italiano Gualtieri commenta La proposta della commissione è un Comproequilibrate non deve essere ridimensionata e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa