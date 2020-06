Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 10 giugno Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno dietrofront di Gracie d’Austria sulle limitazioni agli ingressi per gli italiani in occasione di una visita del ministro degli Esteri Di Maio Atene annunciato che da lunedì prossimo in maniera graduale fino a fine mese sono tolte le limitazioni nei confronti dell’Italia soddisfatto il ministro che chiede regole e criteri uniformi per la mobilità in Europa per non frammentare il mercato del turismo anche Vienna posizione dal 16 giugno riaprirà i confini con l’Italia il titolare della Farnesina degli Stati Uniti non si placano le polemiche e le proteste per le violenze della polizia nel giorno del funerale di George Floyd si moltiplicano i video che testimoniano l’uso della violenza da parte degli agenti altri due filmati mostrano la morte di due afroamericani New Jersey a Huston dove un uomo40 anni sarebbe morto in circostanze quasi identiche a quelle deployed Trump crolla nei sondaggi ora il sotto di 14 punti rispetto a Joe biden che dice è il tempo per una giustizia razziale tremore del coronavirus restano ancora più dubbi che certezze su numerosi aspetti legati alla pandemia di covid 19 a partire dalla possibilità che gli asintomatici possono trasmettere il virus un’eventualità definita molto dal capo Team tecnico anti covid dello MS in Italia 79 nuove vittime in totale supera quota 34000 + 283 contagiati 192 in Lombardia 2062 guariti il ministro della Salute speranza avverte il virus Non è sconfitto i sindaci delle città metropolitane a lamorgese dichiarano rafforzare i controlli sulla Movida il ministro replica Lavoriamo insieme ad un pacchetto di misure sulla sicurezza è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa