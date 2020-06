Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli la cancelliera tedesca Angela Merkel è il presidente francese Emmanuel Macron e altri 4 membri dell’Unione Europea hanno inviato una lettera alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen chiedere che l’Unione Europea si prepari alla prossima Ondata della pandemia da coronavirus in una lettera è libera scrivono Speriamo che il tè perserva respirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo tu Come assicurare una preparazione da parte dell’Unione Europea alle future pandemie il premier Conte lavoro agli Stati Generali dell’economia visti come un passaggio importante per il rilancio dopo l’emergenza covid incontri di laterali con i singoli ministri di India inizieranno venerdì e sabato per proseguire la settimana prossima attenzione per una frase attribuitapremier secondo il quale un pezzo di Stato rema contro riforme e Governo Palazzo Chigi smentisce Salvini attacca Non possiamo permetterci una maggioranza che litiga tutto quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hours di New York sull’onda dei gatti che segnalano un aumento delle torte in legge Reggio da voi utile ai pazza di mano a 38,25 dollari al barile in calo del 1,7% rispetto alle quotazioni di ieri sera il Brent cioè del 1,34 % a 40,63 dollari al barile il governo brasiliano ha ripristinato un sito internet che forniva tutti i dati sul numero dei casi e dei decessi da coronavirus nel paese lo riporta la fila decisione segue di poche ore e l’Ordine della corte suprema brasiliana al Ministero della Sanità di riprendere la diffusione quotidiana delle statistiche relative al virus e in particolare le afteha stabilito che sul sito ufficiale del vice Spero app hai anche il bilancio complessivo delle vittime il Parlamento della Bolivia approvato in tempo record è una legge che stabilisce lo svolgimento di elezioni Generali il prossimo 6 settembre lo riferisce il portale di notizie herbol precisando che il provvedimento è stato trasmesso alla presidente ad interim germinans la promulgazione ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa