Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da una nuova Ondata del coronavirus in Italia rischia Nel 2020 un crollo del 14% del suo PIL e un’impennata del debito fino al 170% la prima viene dall’ocse secondo cui se si riuscirà invece a scongiuri e ritorno del nemico invisibile il film dovrebbe calare del 11% Nel 2020 risalire del 77 nel 2021 Quanto al debito si fa sarebbe invece dal 134/2 del 2019 al 158 e due del 2020 per poi scendere al 152 e due delle 2021 l’organismo internazionale insiste perché Roma Raddoppia i suoi sforzi in un programma di riforme strutturali liberando sul fronte impresa che turismo in Italia è particolarmente vulnerabile una crisi prolungata ad una seconda Ondata L’Europa è molto più avanti degli Stati Uniti rispetto a un vaccino contro il coronavirus e ci si sta organizzando perché una partesant’alessia prodotti in Italia lo spiega Walter Ricciardi membro del comitato scientifico della MSI consigliere del ministro speranza secondo Ricciardi sul fatto che gli asintomatici raramente trasmettono il virus dalla avuto una risposta inaccurato è sbagliata la trasmissione invece tipica di questo virus è proprio ciò lo differenzia adattarsi emerso spiega e sulla fate tre non possiamo parlare di pericolo scampato di Lombardia via vertice della sanità Luigi Caiazzo che siede sulla poltrona di direttore generale dal Maggio 2018 viene destinato ad altro incarico lo scrive il corriere tra vice segretario generale della regione con delega l’integrazione socio-sanitaria alla guida del comparto Marco Trivelli 56 anni manager storico della sanità Lombarda Nessun commento da Caiazzo Made ambienti vicini al direttore generale trapela soddisfazione per l’incarico che gli è stato offerto servirebbe per ridisegnare il sistema sanitario Lombardo territoriali e ha minacciato di gettare i presepi di 5 6 e 7 anni nel vuoto e poi temporaneamente sequestrato il sindaco della cittadinaè venuto insieme ai Carabinieri sul posto ma alla fine è stato arrestato protagonista della vicenda un fustino residente nel Milanese separato con problemi psicologici droga cui era stato notificato un Procedi per la revoca dell’affidamento dei figli bambini non sarebbero in pericolo non serve una nuova legge lo afferma la CEI parlando del ddl contro omofobia All’attenzione del parlamento per i vescovi e sono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento persecutorio Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alla proposta di legge attualmente in corso di esame presso la commissione giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di Ohm transfobia perché un eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire evereve liberticide Torniamo a parlare di scuola facciamo il punto su quanto sta accadendo con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico la legge 41 di conversione del decreto legge scuola ha previsto che chiha 3 anni svolto 3 anni di servizio su posti di sostegno senza specializzazione ha diritto a partire appunto Da Quinto ciclo TFA sostegno per partire il prossimo a Anna direttamente ad accedere alle prove scritte non facendo più le prove preselettive Proprio in virtù del servizio dell’esperienza maturata per ogni essere una scelta giusta ma non vola Intanto abbiamo chiesto al ministro Manfredi di riaprire i termini con un decreto ingiuntivo di riabilitarmi l’iscrizione presso gli atenei proprio perché sennò state modifiche appunto parte del mondo è in secondo luogo riteniamo che comunque ancora ci sia la necessità di un passaggio legislativo con degli emendamenti che abbiamo proposto anche in quinta commissione bilancio della camera affinché al Decreto rilancio vengo a posto una norma che consenta a tutti queste persone tutti questi candidati di poter direttamente segui il corso di sostegno di essere selezionati in uscitaperché il prossimo anno inizierà un nuovo anno con più di 40000 insegnanti di sostegno su posti in deroga senza sterilizzazione e noi vogliamo invece che questi insegnanti l’abbiano la specializzazione Quindi per noi Questo è importante così come è importante pure che sia sognanti partecipano alle prove di concorso se hanno chiamato durata esperienza sul posti di sostegno e magari Passeranno gli scritti per poter posso perché mi si deve vietare di partecipare alle attuali procedure concorsuali per questo abbiamo attivato nei ricorsi specifici che bisogna fare entro Comunque il 26 giugno perché lì 60 giorni e quindi anche se le selezioni avverranno dopo bisognerà ricorrere prima per poter presentare per poter partecipare ai ricorsi e quindi puoi presentare successivamente a partire dal 15 giugno le domande sia per i concorsi ordinari di partecipazione su posti di sostegno e poi quando sarà presto però

