Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli in migliaia per l’ultimo addio a George Floyd dopo non cerimonia funebre verrà sepolto nella città d’origine canto alla madre l’elogio funebre affidato al reverendo ha lasciato con mentre durante la funzione trasmesso una messaggio dell’ex vicepresidente candidato Democratico alla Casa Bianca il bidet in America e tempo per una giustizia razziale Atos tenuto bidet nella un video messaggio inviato immagini da satellite dei parcheggi di 5 ospedali di Juan e ricerca sul browser cinese baidu indicano che il nuovo coronavirus circolava in Cina ad agosto 2019 lo rivela uno studio della Harvard Medical School di Boston non ancora pubblicato su una rivista scientifica è anticipato dalla CNNi parcheggi ospedalieri erano ben più trafficati e partire da agosto in modo crescente in autunno fino al Picco di dicembre se confrontato con l’uso medio dei parcheggi nello stesso periodo del 2018 la cancelliera tedesca Angela Merkel è il presidente francese Emmanuel Macron e altri 4 membri dell’Unione Europea hanno inviato una lettera alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen per chiedere che l’Unione Europea si prepari alla prossima Ondata della pandemia da coronavirus sono 319 morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore durante le quali il numero di contagiati è salita 17300 unità e quanto emerge dai dati della John Hopkins University secondo la quale i contagiati Sono in totale ho milione Novecento 76085 i decessi 100 11876 il numero maggiore di nuovi casi è stato registrato in Texas seguito da California e Florida è diBrasile la star delle ultime 24 ore nella spirale della pandemia da coronavirus in America Latina dove i contagi allo raggiunto quota un milione 400 3219 e i morti sono 69190 e quanto emerge oggi da una statistica sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latino americano un ragazzo di neanche 15 anni morto investito da un’auto a Roma in via Francesco Cilea in zona Infernetto AlVolante un giovane di 22 anni arrestato risultato positivo all’esame tossicologico e 15 era uscito con gli amici per festeggiare l’ultimo giorno di scuola e stava attraversando sulle strisce pedonali con due amici avrebbero percorso il primo tratto di strada poi due amici vedendo l’auto arrivare sono riuscita a indietreggiare mentre lui è stato centrato le foto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale il 118 viene personale sanitario ha provato a rianimare il ragazzino ma non c’è stato nullale tutto Grazie dell’ascolto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa