romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno primogenito territori che mostrano un’impennata del numero dei veicoli fuori dai principali ospedali di One lo scorso inverno suggeriscono che il coronavirus potrebbe essersi diffuso in Cina A me sì prima che l’autorità riconoscessero la malattia emerge da uno studio della Harvard Medical School Boston University Boston Children’s Hospital Dopo le analisi delle immagini satellitari dei parcheggi dei principi di One straordinario 2018 e Aprile 2020 e le tendenze nelle ricerche su internet quanta le ricerche web e l’utilizzo delle parole in diarrea e tosse è aumentato di molto circa tre settimane prima del Picco nei casi confermati di covid 19 a fine del 2019 Intanto il ministro degli Esteri Greco conferenza stampa da te né con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio dichiarail ministro mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati segreto a togliere Dal prossimo lunedì in maniera graduale fino alla fine del mese tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia che esprime i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano per Luigi Di Maio servono nell’Unione Europea fregole criteri uniformi per la mobilità per non andare a montare il mercato del turismo le parole del ministro degli Esteri in conferenza stampa punto con il collega greco a da te eventuali intese tra Paesi non sono una soluzione le parole di Di Maio in chiusura della conferenza Cambiamo argomento indagata per riciclaggio insieme ad altri cinque persone nell’inchiesta milanese che oggi ha portato la Guardia di Finanza a perquisire la sua abitazione a Milano e alcune sue società contadine vede al centro operazioni di Import Export con la Cina da parte di società inducibile l’ex presidente della Camera indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza Milanese è in corso da tempo e non è legata alle vicende giudiziarie che la vedono coinvolta per l’importazioneè tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa