Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo come sempre con le notizie in primo piano lente Parigino stima che il PIL della penisola tu usi una caduta del 11:03 % Nel 2020 in uno scenario senza noi andate dico di coronavirus ma del 14% se Più avanti si scatenerà una seconda Ondata sul 2021 a te sono rimbalzo del 77 * 100 nello scenario base del 5:03 % nel caso di nuovo andata covid e ogni fine 2021 L’Italia non avrà recuperato la caduta in termini di PIL mentre avrà perso i progressi compiuti prima della crisi in termini occupazionali così l’ocse nel capitolo sulla penisola denuncia dei a Bergamo parenti vittime di covid aipm vogliamo la verità consegnate le prime 50 denuncia il virus qui ha circolato per 15 criminali giorni PM di Bergamo sentiranno comeSono informate sui fatti Conte ministri sulla mancata istituzione della zona rossa nel comune di Nembro Alzano Lombardo cambiano i vertici della sanità Lombarda il nuovo direttore generale Trivelli al posto di Gaia ha sparato e ucciso l’ex moglie Poi ha sparato di nuovo e ha ferito gravemente la figlia tragedia avvenuta a Volvera nel Torinese la coppia era divorziata da 4 anni secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che sono intervenuti sul posto in una casa popolare in via Garibaldi intorno alle 12:30 l’uomo ha sparato e ucciso alla moglie 58 anni che si era rifugiata invano sul balcone dell’appartamento al primo piano Poi ha sparato in casa da figlia 29 anni colpendola due volte al torace la giovane è stata ricoverata in gravi condizioni al CTO di Torino e Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà il riavvio dell’anno scolastico dopo l’estate a vo’ Euganeo in Veneto hanno annunciato così Fonti del Quirinale una scelta simbolica quella del capo dello Stato visto che la cittadina del padovano è stato epicentro dellada coronavirus in Italia è tra i primi popoli che hanno determinato la decisione di istituire zone rosse all’inizio del nord Italia essendo uno dei territori più colpiti assieme a Codogno in Lombardia sono qui per mio fratello Giorgio sono qui per ottenere giustizia così stiro mini Floyd fratello del 46enne afroamericano morto Minneapolis per mano della polizia esordito davanti alla commissione giustizia della camera prendo la serie di audizioni nel momento in cui il congresso a via lavori per una riforma delle forze dell’ordine ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa