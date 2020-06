Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Bergamo PM sentiranno Conte ministri sulla mancata zona rossa oltre al premio verranno ascoltati il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Interni Luciana lamorgese nel frattempo oggi fare delle vittime hanno depositato in Procura Le prime 50 denunce Con lo scopo di ottenere verità e giustizia per i loro cari e chiarezza su quanto accaduto in Lombardia e non solo durante la pandemia l’Unione Europea non c’è riapertura delle frontiere esterne in maniera casuale a partire dal primo luglio l’Austria riaprire i confini verso l’Italia a partire dal 16 giugno ma con cautela per la Lombardia da lunedì anche la Grecia inizia rimuovere le limitazioni all’ingresso degli italiani allarme dell’ocse per l’Italia se ci saranno mandata dei virus Pil del 14 % il turismo tra i settori più colpitila forza di Vittorio quella va consegnato al PM del Conte il suo piano per la fase 3 Merkel Macron sull’Unione Europea prepariamoci alla prossima pandemia bisogna farti trovare pronti in Brasile supera quota 38000 morti quasi 740 mila i contagi totali omofobia la CEI contro il nuovo disegno di legge non serve il rischio derive liberticide per i vescovi italiani non è necessario un provvedimento Perché esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento persecutorio sorprendono le critiche replica il relatore del ddl di il dem Alessandro ritrovata nel teramano la porta decorata da Bansky simbolo del bataclan le indagini hanno coinvolto la procura Distrettuale dell’Aquila Il ritrovamento ad Alba Adriatica l’oggetto è impreziosito da un omaggio alle Vittime della strage era sparita gennaio 2019 Giorgia è morto per una discussione sul $20 questo che vale 1 Pro Mericano Nel 2020 e il duro atto di accusa di firmafratello del 46enne morto a Minneapolis per mano della polizia davanti ai membri del congresso Ferrando la commissione giustizia della camera L’uomo senza è riuscito a trattenere le lacrime sono qui per chiedervi basta dolore la forza mortale dovrebbe essere usata solo in casi di grande pericolo e mio fratello è morto per $20 ed è tutto vi auguro una buona serata

