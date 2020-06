Ultime Notizie Roma del 10-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da a Francesco Vitale IBM di Bergamo sentiranno come persone informate sui fatti il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza dell’interno Luciana lamorgese secondo quanto si apprende l’audizione che potrebbe essere anche fatta a Roma verterà sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo il presidente Mattarella inaugura il prossimo anno scolastico a voi il luogo della prima vittima di covid 19 in Italia pressing per un nuovo scostamento da almeno 8-10 miliardi entro la fine di giugno per avere risorse a disposizione da destinare i settori più in difficoltà dal Automotive al turismo fino alla scuola che ha bisogno di Fondi cospicui per preparare la riapertura in sicurezza settembre serve subito altre risorse conferma il viceministro dell’economia Laura Castelli prima della manovra per concludere gli interventi legati all’emergenza tra le voci che hanno bisogno di essere rifinanziati ci sono anche gli enti localimentre i vari stati europei stanno aprendo le loro frontiere interne la riapertura di quelle esterne avverrà in un secondo momento con una revoca graduale parziale partita dal primo di luglio l’annuncio arriva dall’alto rappresentante europeo Joseph e mentre l’Austria prelight 10 giugno Il confine con l’Italia resterà in vigore un invito alla cautela per la Lombardia la Germania in quella stessa data toglierà i controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini europei e ringrazio il governo di Vienna per la scelta di buon senso e scrivo un sms al suo omologo austriaco schallenberg Grazie amico mio Ti aspettiamo presto in Italia l’aula del Senato ha approvato il decreto legge sui test logici e sierologici per il contrasto al coronavirus in festa C’era va alla camera è stato approvato con 135 voti a favore 101 contrario un astenuto L’opposizione si è espressa contro il provvedimento ramen Giappone in tema di privacy nella raccolta dei dati il decreto disciplina lo svolgimento di indagini epidemiologiche statistica condotta dal ministero della salute dall’istat sulla diffusione italiana del viruscovid 2 km Presidente del Consiglio Conte sta proseguendo gli incontri con i ministri del suo governo sul piano di rilancio in vista degli Stati Generali dell’economia che dovrebbero prendere il via venerdì sono stati preallertati per un incontro per i capigruppo dei partiti di maggioranza gli Stati Generali per verrà anche la presidente della commissione europea Ursula von der leyen che si collega sabato mattina in videoconferenza una statua di Cristoforo Colombo è stata demolita e gettate in un lago a Richmond in Virginia durante una manifestazione di protesta per la morte di George Floyd e che i manifestanti ne avevano chiesto la rimozione come singolo di oppressione razziale in Belgio sono state vandalizzate le statue di Re Leopoldo II per le sue responsabilità nel passato coloniale in Congo e anche il mondo della Scienza scende in campo laboratori università e società scientifiche interrompono oggi le attività per aderire alla mappa di sostegno alla Black lives matter molte riviste scientifiche sospendono le pubblicazioni Mentre naturefun per il poco spazio date ricercatori di colore torta alle relazioni industriali con 10 unitàrichiesta di intervento al Comune di Taranto Regione Puglia parlamentari ionici segnalazione all’INPS delle procedure di utilizzo della cassa integrazione con causale covid 19 da parte dell’azienda da cui ritengono siano emerse irregolarità sono i tre punti del verbale del nuovo consiglio di fabbrica di prima e piove uilm che si è svolto a Taranto indagati hanno evidenziato che gli unici interlocutori Ora sono in in seri competenti la gestione commissariale gli enti ispettivi la procura ed è tutto buon proseguimento di ascolto ai lavori di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa