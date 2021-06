Ultime Notizie Roma del 10-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il garante per la privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo che attiva la piattaforma nazionale per il rilascio del Green pass prevedendo adeguate garanzie per l’utilizzo delle certificazioni Verdi ma alle App per recuperare il certificato vaccinale il garante autorizzato l’uso delle App immuni ma rinviato l’impiego della io a causa delle criticità riscontrate l’impasto introdotto dal decreto di aperture Per gli spostamenti tra regioni l’accesso eventi pubblici e sportivi era previsto nelle zone Gialle anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose Istat 100mila morti in più in Italia per il 2020 la mortalità è stata la più alta mai registrata Dal dopoguerra in poi evidenziarlo è il rapporto dell’Istituto di statistica Istituto Superiore di Sanità sull’impatto del covid secondo il quale nell’anno nella pandemiasono stati registrati complessivamente 746146 decessi 100.000 526 più rispetto alla media 2015/2019 considerando le variazioni nei tassi standardizzati di mortalità si è registrato un aumento del 9% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019 le regioni che riportano aumenti significativamente più alti sono Piemonte Valle d’Aosta Lombardia è la provincia autonoma di Trento la stima del contributo dei decessi alla vita Generali conferma come l’impatto sia più marcato nel genere maschile si evidenzia Inoltre come la fascia d’età in cui si riscontrano incidenza Maggiore sui decessi totali sia la 65 79 anni Questa classe è 11/5 attribuibile al Mondiale della sanità ha avvertito che tanti di vaccinazione in Europa sono ancora lontani da ciò che è necessario per fermare una ripresa del virus ci ha invitato i paesi a mantenere le misure di protezione la distanza da percorrere prima di raggiungere almeno al 80% di copertura della popolazione adulta ancora alcuni Sì intendevo le ha detto il direttore regionale del Lazio per l’Europa Hai soltanto alle nazioni ed evitare di ripetere l’errore della scorsa estate quando le misure sonorallentate prematuramente ultime notizie in chiusura cronaca incidente della funivia del Mottarone è stato dimesso questa mattina il piccolo è ita nel bambino sopravvissuta la sciagura è tornato in ambulanza a casa a Pavia accompagnato dalla zia e le sue condizioni sono migliorate proseguirà il percorso terapeutico dal punto di vista psicologico ed effettuerà future visite di controllo intanto la procura di Verbania notificate tre indagati per incidente l’avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili che dovrà essere svolto sulla cabina precipitata e sull’impianto in generale le parti sono stati convocati in procura lunedì per il conferimento dell’incarico la nomina dei propri consulenti tecnici e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima

