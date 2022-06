Ultime Notizie Roma del 10-06-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale studio borse insofferenza negli Stati Uniti in Europa dopo i dati sopra le attese dell’inflazione americano un piatto e 6 % A maggio un attimo da 40 anni il l’altro dei prezzi in America si aggiunge alla stretta annunciata dalla bici è proprio conto dei mercati cominciare ad Ago Street dove Dow Jones Perde due 36% il Nasdaq 307 Piazza Affari chiude la seduta con un tonfo indice Fit MIB Lascia sul terreno il 517 a 22547 punti blu C’ha quasi 39 miliardi di euro di capitalizzazione in una giornata ma è venerdì nero per tutte le borse del vecchio continente l’indice paneuropeo perde il 27 * 100 mandarmi il fumo più di 205 miliardi di euro di capitalizzazione in una seduta Francoforte c’è del 313 e Parigi 283 sale ancora lo spread btp-bund che tu che 225 punti con I rendimenti livelli del 2014 legaci attacco contro italia Salvini convoca per noi di una riunione urgente e bianche taglia taglia le Stime di crescita per l’economia italiana al 3% per quest’anno dal 38 per sempre per vista gennaio lune stai per cento nel 2023 2024 nello scenario avverso viene Station della guerra in Ucraina la crescita sarebbe nulla quest’anno elezioni in Italia nel 2022 sarebbe di oltre il 7% con una forte revisione via Trieste 35 indicato Lo scorso gennaio ma nello scenario avverso di mettere Shaun the West servirebbe fortemente vicinanze Lotto per cento Nel 2020 2 aprile a 2 giorni dal voto per le amministrative arrestato per voto di scambio candidato al consiglio comunale di Palermo di Fratelli d’Italia e Francesco Lombardo il caso arriva due giorni dopo l’arresto Per lo stesso motivo di uno di Forza Italia Giorgia Meloni contrattacca e link Alza le elezioni politiche del marzo se qualcuno pensa Davvero di portare una legislatura che stanno devastando l’Italia avanti di 3 mesi chiamare in causa il Presidente della Repubblica Club Morano ci sarebbe ottimi candidatura in Lombardia e leiincontro e secondo vice capo dell’intelligence militare Ucraina Ucraina sta perdendo in prima linea ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall’occidente per tenere a bada la Russia stiamo perdendo in di artiglieria tutore dipende da ciò che l’occidente chi l’ha detto al Garden la Franci è pronta partecipare un’operazione per sbloccare il porto di Odessa secondo una fonte dell’eliseo le decisioni sui militari britannici condannati a morte nel donne sempre lo ha detto il ministro degli Esteri Russo la prof quella così aperta al dialogo ma bisogna essere in due che parliamo di scuola riforma anche sulle pensioni nuovo calcolo per contributi per chi ha avuto un lavoro usurante sulla formazione ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato anni specialmente del mondo della scuola quota 41 anni sia una quota giusta per il calcolo dei contributi Ma che questi contributi devono essere calcolati interamentearte figurativa per il periodo degli Studi universitari ad esempio con il riscatto che deve essere agevolato ancora di più da parte dello stato è che deve invecchiare per esempio la classe docente più vecchia del mondo Noi riteniamo che questa riforma sia fondamentale per anche garantire il ricambio generazionale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa