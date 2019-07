Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati da la redazione in studio Roberta Frascarelli una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva Venezia sbagliando poco dopo il bacino San Marco mentre sulla città infuriavano di Grandine vento secondo informazioni della capitaneria di porto la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare Uno yacht ancorato in riva sette Martiri e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto riuscendo ad evitare incidente la nave La Costa Deliziosa stavo uscendo dal porto guidata dei rimorchiatori e probabilmente a causa delle proibitive condizioni meteo si è trovato difficoltà a mantenere la rotta l’altezza dei Giardini il pilota ha fatto partire la sirena prolungata dell’emergenza nei rimorchiatori di prua pensavano con fatica di raddrizzarla le primeelezioni della singola frase che perde le elezioni greche assegnano Nea dimokratia il 39,8% dei voti e 158 seggi Alex sipras ammesso la sconfitta elettorale ha telefonato al vincitore delle politiche per congratularsi lo ha reso noto l’ufficio del premier uscente almeno 29 persone sono morte e altre 18 preferita nel nord dell’India quando l’autobus su cui viaggiavano si è rovesciato ed è caduto in un fossato a bordo strada la maggior parte dei Passeggeri dormiva Quando stamattina si è verificato l’incidente è vicino ad Agra l’autobus Era diretto a Nuova Delhi dalla capitale statale la prima seduta della settimana col segno meno e sia al capito che aspettative di una riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti da parte della Federal reserve dopo il dato migliore del previsto sull’occupazione il mio che hai Segna un calo dello21774, 73 lasciando sul terreno 81 punti sul fronte valutario non gliene stabile sul dollaro a un livello di 108, 40121, il tutto Grazie per averci il seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa