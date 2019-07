Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale alla redazione studio Roberta Frascarelli la Turchia si esporrà conseguenze reali e ne fa freccetta ds400 sistemi missilistici antiaerei russi il monito del portavoce del dipartimento di Stato statunitense Morgana J Agus che mette in dubbio la partecipazione di Ankara al programma per gli F35 volte non aveva già lanciato un ultimatum alla Turchia concede fino al 31 luglio per scegliere tra il sistema difensivo di Mosca e caccia americani di bojana vorrebbe comprare 100 esemplari di governo del premier a fayez al-sarraj ha dato perché Ale seguito a quanto prospettato tanto mi sono liberato 350 migranti che erano rinchiusi in un centro di detenzione quelle colpito la scorsa settimana da un raid dell’aviazione del generale Khalifa haftar causando 53 mortiDichiarazione dei sopravvissuti viene segnalata da Un Tweet della frizione Libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati il decreto fiscale collegato alla scorsa manovra è stato Nei nostri uffici mio di Chiaravalle aveva avuto risultati assolutamente ottimi con 38 miliardi di cartella lavorate 21 miliardi di incassi previsti 1700000 contribuenti interessati per questo lavoriamo alla pace fiscale due abbiamo iniziato una serie di elaborazioni così il Sottosegretario al MEF Massimo bitonci sottolineando che da li possono arrivare coperture per la prossima anche se una tantum la procura di Taranto ha disposto l’avvio della procedura di spegnimento dell’altoforno due dell’impianto ex Ilva di Taranto che era stato sottoposto a sequestro preventivo vado a fa’ un incidente con la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente la disposizione della procura la conseguenza del rigetto del gruppo e nei giorni scorsi nell’istanzadi dissequestro dell’impianto che giro di 10-15 giorni da oggi Roma tornerà alle condizioni di normalità l’ho detto a Fiumicino parlando dell’ emergenza rifiuti a Roma il ministro dell’ambiente Sergio costa margine della presentazione del progetto Plastic free il clima era positivo tra raggi Zingaretti e tutti un clima attivo con un contributo di ognuno operativo non retorico ognuno si è preso i suoi impegni anche io mi sono preso i miei oneri adesso mettiamo in pratica concretamente aggiunto Grotta sfondata temporale Ischia fino a tutt’oggi con il rischio di nubifragi è grandine un abbassamento della temperatura di 8-10 gradi rispetto al centro-nord ma potrebbe essere coinvolto in parte anche il sud e in particolare il versante Adriatico lo conferma 3B meteo.com stirando Che l’anticiclone africano batterà ritirata consentendo l’arrivo di correnti più fresche Instabili notte antiche metereologo avverte che per quantorisultano localizzati saranno possibili locali nubifragi è grandine anche di dimensioni significative e violente quanto improvvise raffiche di vento soprattutto sul nord-est adriatiche Toscana Umbria ed è tutto Grazie dell’attenzione diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa