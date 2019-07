Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Villani studio Fontana al Ministero per gli affari europei sarebbe la scelta di Salvini per il dopo Savona le quotazioni del ministro per la famiglia sono salite dopo il tramonto delle ipotesi bagnerai quello che dico con te la nonna potrebbe arrivare al consiglio dei ministri di giovedì e il fisco intanto che torna dividere lei e Movimento 5 Stelle il carroccio insiste per la flat Tax con quoziente familiare sulla pace fiscale 2 che aiuta anche sul fronte delle coperture 5 Stelle che vogliono rivedere gli scaglioni ridurre il cuneo fiscale avvertono con noi niente con lo cambiamo argomento a Tripoli libera 350 migranti dal campo di detenzione di tagiura sopravvissuti al sanguinoso Raid aereo dalle Milizie del generale Khalifa haftar una settimana fa che aveva causato decine di morti non è ancora chiaro se si tratti dell’avvio di quell’operazione di rilascio che governo sarai ha minacciato qualche giorno fa lasciando intendere di essere pronta liberare 1000di disperati però riguarda solo quelli finiti sotto le bombe diastar come annunciato con Un Tweet dalla stazione libicar l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati portiamo ancora pagina scoppia il caso Spadafora nel governo il Sottosegretario alle pari opportunità in un’intervista a Repubblica attacca Salvini per gli insulti sessisti a Carola racchette una pericolosa deriva parole che hanno aperto la scia dell’odio maschilista con Carola con insulti di ragazzi sui social dice Spadafora cosa sta a fare al governo con un pericoloso maschilista Se pensa che sono così brutto e cattivo fossi in lui mi dimetterei fare altro ci sono delle che lo aspettano niente dimissioni lo difendono Picchio è Di Maio poi leader della Lega frena il governo non rischiare impasto chiedere al Movimento 5 Stelle stretta sulle origini e gli emendamenti al Decreto sicurezza bis frutto la foto della lega maxi multe per chi Viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali da 150mila €1000000 per le navi sequestro e confisca il resto per i comandanti dopo uno stop del MoVimento 5 StelleSultan i superpoteri per il Viminale Tra cui quello di vietare trasbordo sbarco sulla nazionale di cittadini stranieri irregolari non smetteremo di salvare vite che valgono più di €1000000 replica l’armatore di Alex della Mediterranea intanto l’associazione per i rifugiati in lancia l’allarme la Libia liberato 350 migranti del centro di detenzione di tagiura colpito dal Raid di attaccare arrestato Francesco Bellomo giudice barese del Consiglio di Stato direttore scientifico di corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura è accusato di reati di maltrattamento di 3 borsisti una ricercatrice alle quali aveva posto la minigonna durante i corsi estorsione aggravata un’altra cortesia e calunnie minaccia con te prima che fosse prendersi confidandosi con la sorella una borsista disse di aver sottoscritto un contratto di schiavitù sessuale un’altra sarebbe stata punita finendo In una rubrica sulla rivista della scuola con dettagli intimi sulla vita privata non altro ancora avrebbe preteso che si inginocchia se gli chiede se perdono per aver violato le regole del contrattoancora argomento lo Stato torna padrone in Alitalia si va verso la newco con la maggioranza assoluta di Ferrovie dello Stato e Metal 35 per 15% ma non è fuori dalla partita Anzi c’è un perché torna in campo fonti di governo confermano la chiusura del dottor entro lunedì la procura di tanto in tanto ha disposto l’avvio delle procedure di spegnimento dell’altoforno due dell’impianto exilva sottoposto a sequestro dopo incidente questa con la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente svolto sulla brexit corbyn nello schiera ufficialmente a favore di un secondo referendum E si impegna a sostenere l’opzione Remains il nuovo governo conservatore si arrenderà l’idea di un nuovo voto Popolare la decisione è stata ratificata dal governo ombra intanto Trump torna all’attacco dell’ambasciatore britannico Washington Tindaro un uomo su Subito pensi al flop sulla brexit colloqui previsti a Washington fa il segretario americano al commercio rotto il tomologo britannico Fox sono stati cancellati Maggiolino Addio per sempre a poco più di 80 annidella sua gloriosa storia domani Volkswagen perdura nella fabbrica messicana di quebra l’ultimo esemplare dell’automobile che da sempre un simbolo della Germania e della robustezza dei suoi prodotti è che ha segnato la storia del Novecento era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa