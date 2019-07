Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati molto dalla redazione da Francesco Vitali studio non Devo scusarmi a dirlo a Repubblica il Sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora al termine di una giornata carica di tensione dopo le polemiche all’interno del governo suscitate dagli attacchi premier Salvini per gli insulti sessisti a Carola cat.ii Spadafora quelle del Ministro dell’Interno sono state parole che hanno aperto la spia dell’olio una stilista contro Carola con insulti legati sui social Salvini è replica cosa fare al governo con un pericoloso maschilista Se pensa che sono così brutto e cattivo fossi in lui mi dimetterei fare altri ci sono delle origini che lo aspettano ma il Sottosegretario viene decisa o anche dal Presidente della Camera Roberto Fico è da premio Luigi Di Maio niente dimissioni anche una parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle si compatta a favore del sottosegretario alle pari opportunità e abbiamo argomento è stata disposta laspegnimento dell’altoforno due dell’impianto ex Ilva di Taranto la decisione arriva dalla Procura di Taranto dopo che l’altro giorno ero stato sottoposto a sequestro preventivo In seguito a un incidente che era costato la vita a un operaio nel 2015 Infatti era stato investito da una colata incandescente ed era rimasto ucciso che andiamo ancora argomento Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un malore lo riporta il Corriere della Sera che cita la moglie Caterina Varzi il regista si trova in terapia intensiva dove sono in corso degli accertamenti cambiamo ancora argomento abbiamo di salute i batteri multiresistenti rappresentano un problema con la comunità scientifica non è ancora riuscita a trovare una soluzione definitiva la creazione di 2 nuovi antibiotici super potenti realizzati dai ricercatori dell’institut National della ricerca università del Reno partendo da una tossina batterica potrebbe rappresentare un importante punto di svolta gli antibiotici sono rivelati efficaci contro InterUti resistenti per cui quelle provocate da staphylococcus aureus and pseudomonas aeruginosa e sembra che non siano in grado di indurre loro volta 9 resistente farmacologiche quando Sarti su modelli animali i risultati dello studio sono stati descritti sulle pagine della rivista plos biol andiamo all’estero prima di chiudere e la Turchia si esporrà conseguenze reali nei set ps400 sistemi missilistici antiaerei russi è il monito del portavoce del dipartimento di stato americano Morgan ortagus ti mette in dubbio la partecipazione di anche l’altro grano per gli F35 Washington aveva già lanciato un ultimatum alla Turchia con il 31 luglio per scegliere tra sistema difensivo dimostri caccia americani di cui anche vorrebbe comprare 100 esemplari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto nella regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa