Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio sulle tasse Ieri ho sentito parlare di condoni il movimento di condomino ne fa e non ne farà mai e troviamo assurdo che quando si parla di tasse il primo pensiero di qualcuno si sa fare dei regali grandi evasori per noi grandi valori vanno in carcere lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio sulla flat Tax aspettiamo ancora le coperture non c’è un piano ma per noi ti pare basta che per farla non ti ho mentito raggiunge sull’autonomia chiarisce nel contratto e si faranno sarà un autonomia per tutti gli italiani equilibrate giusta di staccare paese in due lasciare il centro sull’isola che non se ne parla può dire quello che vuole e riforme strutturali ci sono le affermato il ministro dell’economia Giovanni Tria a margine del Financial forum 2019 Italia Cina Milano a proposito di una nota diffusa ieri da qui il secondo cui il contenzioso tra Europa e Italia sui compiti e Storeper il ministro c’è un piano di azione di riforma ha provato insieme al documento di Economia e finanza La legge di bilancio va sempre a controllo dei debiti sovrani un accenno ai rapporti commerciali tra Italia e Cina che si sono intensificati bene l’export sia cresciuto nel tempo esistono ampie macchie è cominciata nell’aula del Senato la discussione sul disegno di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari le provvedimento che introduce modifiche agli articoli 56-57-58 9 della Costituzione è stata approvata nei discorsi da camera e senato dove torna per la terza lettura Come previsto per le proposte di legge costituzionali e senza modifiche per l’approvazione richiesta la maggioranza assoluta il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive previsto dalle botte di Intesa presenti e presenta elementi contraddittori che suscitano preoccupazioni per i possibili rischi di tenuta del vincolo di bilancio Nazionale sia sulle garanzia della solidarietà interregionale e il giudizio dell’ufficio parlamentare di bilancio sul progetto di autonomia regionale allo studio del governo arriva un primo via libera dal CSM al trasferimentoprima prevenzione dal PM Romano Luca Palamara per evitare una procedura d’ufficio per incompatibilità mentre si attende la decisione della sezione disciplinare sulla sua sospensione dalle funzioni e dallo stipendio il primo si arriva dalla prima commissione competente sulle incompatibilità ambientale funzionali ma ora dovrà esprimersi un’altra commissione la testa marah-marah aveva chiesto di essere destinato alla Corte di Appello dell’Aquila con funzione dei consigli ma poi rettificato la richiesta di cambio tribunale dell’Aquila a maggio 2019 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0 9% rispetto ad aprile se la vi state nella media del trimestre marzo-maggio livello destagionalizzato della produzione diminuisce però dello 0 1% rispetto al trimestre precedente e Rispetto all’anno precedente la pressione corretta per gli effetti di calendario dello zero e per tetto un operaio di 57 anni Campano è morto sul lavoro folgorato mentre era impegnato con i cavi di alimentazione della linea ferroviaria di Brindisi due suoi colleghi sono rimasti feriti incidente avvenuto intorno allein via Cappuccini vicino alla stazione ti troverai erano lavoro per una ditta appaltatrice che stava eseguendo opere nella stazione di Brindisi per un potenziamento dell’infrastruttura per conto di italferr rete ferroviaria vinto grazie al regista maestro indiscusso del cinema erotico italiano ricoverato a Roma in terapia intensiva all’ospedale Sant’Andrea 83 anni aveva già nel 2010 ha avuto un ictus e a quanto si apprende dalla moglie Caterina Bardi ha avuto un malore che ha richiesto un ricovero urgente in ospedale era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa