Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio come ventilato nelle ultime ore Ecco arrivare il mini rimpasto al governo Lorenzo Fontana diventa ministro per gli affari europei la deputata leghista Alessandro Locatelli prenderà il suo posto al di là della famiglia ad annunciarlo è stato il premier Conte siamo d’accordo con Mattarella e giù veramente previsto alle 18 al Colle ha detto il presidente del consiglio Ti ringrazio per la fiducia sul mio nome sia Matteo Salvini che il presidente Conte invece gli affari europei Fontana abbiamo e torniamo a parlare del maltempo temporali grandinate e venti forti dopo l’ondata di caldo in quasi tutta l’Italia allarme maltempo Oggi sono 14 le regioni dove sono previste criticità secondo il bollettino della Protezione Civile allerta arancione per rischio temporali nella Toscana centro-meridionale allerta Gialla in gran parte della Lombardia in Veneto Liguria Emilianel resto della Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania settentrionale Basilicata Calabria ieri particolarmente colpito il versante Adriatico nella zona Marchigiana nella permane l’allerta gialla fino alle 24 di oggi bagnanti e turisti hanno dovuto lasciare le spiagge nella provincia di Ascoli Piceno una nave da crociera in costruzione nel porto di Ancona ha rotto gli Ormeggi a causa delle raffiche di vento parliamo ora di economia la produzione industriale in Italia Maggio 2019 aumentata dello 0 9% rispetto al mese di aprile considerando l’indice destagionalizzato nella media del trimestre marzo-maggio livello destagionalizzato della produzione diminuisce dello 0 1% rispetto al trimestre precedente corretto per gli effetti di calendario maggio 2019 l’indice complessivo in termini tendenziali dello 0 7% rispetto a un anno prima cambiamo decisamente argomento Tinto Brass ieri notte è stato ricoverato d’urgenzaospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un malore lo riporta il Corriere della Sera che cita la moglie Caterina Garzi del regista si trova in terapia intensiva dove sono in corso degli accertamenti c’è spazio per un’altra notizia Monsignor Massimo Palombella ha concluso il suo servizio come maestro direttore della Cappella musicale pontificia Il papà ha accolto la richiesta del maestro di terminare il suo incarico riferisce il bollettino della sala stampa Vaticana 10 mesi fa il Vaticano aveva comunicato che era stato autorizzato un’indagine sugli aspetti economico amministrativi del coro della Sistina a gennaio di quest’anno il pontefice con un moto proprio sulla cappella musicale pontificia aveva deciso di dare un nuovo aspetto alla struttura che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa