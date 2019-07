Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati colto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi ci saranno dei nuovi ministri Lorenzo Fontana gli affari europei Alessandra Locatelli e la famiglia lo annunciato il premier Giuseppe Conte a margine della relazione annuale dell’INPS intendo che il giuramento al Quirinale previsto per oggi alle 18 si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui completiamo l’aspetto e potremo così proseguire l’attività di governo Hahaha parliamo di economia la crescita nella zona euro dovrebbe attestarsi al 1,2% nel 2019 Per poi salire a 1:04 Nel 2020 Secondo le previsioni economiche the state pubblicate nella commissione europea per quest’anno sono rimasti invariati rispetto alle previsioni di primavera mentre quelle per il prossimo anno sono state riviste leggermente al ribasso causa di un ritmo più moderato di crescita peso per il resto del 2019a28 Le prime sono rimasti invariati con una crescita l’uno 4 % nel 2019 alle 1:06 Nel 2020 secondo la commissione la crescita nella zona euro è stata più forte del previsto nel primo trimestre dell’anno grazie diversi fattori temporanee come in inverno meno rigide una ripresa delle vendite di auto alcune misure espansive hanno aumentato il reddito disponibile delle famiglie in diversi stati membri eletti ne saranno confermate il 2010 il settimo anno consecutivo di crescita per l’economia Europea andiamo a lettere Ministro dell’Interno lirico fatih Agazzi Alberto rammaricato per l’uscita di 350 migranti dal centro di attività Giura secondo menjaga riferisce la TV Libia alla dovevano essere liberati solo in 70 su ricetta dell’ONU di altri sono usciti dal centro per protette funzionari non sono intervenuti per nuotare la posta rispetto dei diritti umani da Sciacca però sottolineato che il governo sta valutando la possibilità di chiudere i centri per migranti di liberarli per preservarne la sicurezza dei loro paesi non cooperando con la Libia e le forzecontinuano a bombardare i centri per migranti cronaca l’ondata di maltempo che sta investendo molte regioni del Centro Italia non risparmi della Romagna flagellata da trombe d’aria e grandi nei particolari nella zona di Rimini di Cesena Nadia di auto sono state bombardate dai grandi come noci di Molte zone costiere sono caduti diversi quindi secolare danneggiando Molte auto in sosta alcuni filmati riprendi trombe d’aria sul mare hanno fatto il giro del web se ne sono un paio nel Ravennate per una nel Riminese Cambiamo argomento tra l’estate al Piccolo teatro Grassi la sede storica del piccolo la camera ardente di Valentina Cortese attrice Milanese morta a 93 anni tu I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa di San Marco la camera ardente nello stesso luogo in cui fu allestita quella di Franca Rame per aperta domani dalle mezzogiorno alle 19 nuovamente venerdì dalle 8 alle 11 Ciao adorata Valentina tu sei il piccolo tutto il teatro e anche di più ipnotiche raffinata impetuosa è il messaggio postato sui social dal teatro creato dal celebre in cui Valentina cortispettacoli come Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni Santa Giovanna dei Macelli di Brecht e i giganti della montagna di Pirandello ci ha lasciato Valentina Cortese un vero talento Milanese che ha lavorato con grandi maestri del Cinema del Teatro Italiano internazionale regalandoci opere meravigliose indimenticabili così ha osservato il sindaco di Milano Giuseppe sala ed era l’ultima notizia il momento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa