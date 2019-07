Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambi esponenti della lega giureranno da ministri degli affari europei e della famiglia alcuni Natale 18 premier Giuseppe Conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro e La compagine governativa di cui completiamo La7 Potremmo così proseguire l’attività di governo aggiunto Conte Cambiamo argomento Monsignor Massimo Palombella concluso il servizio Come mai sto direttore della Cappella musicale pontificia Il papà ha accolto la richiesta per terminare il suo incarico di felice il bollettino della sala stampa Vaticana 10 mesi fa il Vaticano aveva autorizzato indagine sugli aspetti economica amministrativi del coro della Sistina a gennaio il pontefice con una motu proprio sulla cappella musicale pontificia aveva deciso di dare un nuovo assetto alla struttura palinsesti televisiviil rinnovo per gli anni del contratto di Massimo Giletti a non è l’arena Prank alcuni speciali in tre in Time l’arrivo di Licia Colò con il programma ed è un pianeta da salvare in frame Time nella primavera e anche Irina biennale per Diego Bianchi è il gruppo di propaganda live per altri 3 anni Poi la serie Chernobyl targate CD o il docufilm our fathers su Tommaso Buscetta e le prossime due stagioni di Grey’s Anatomy sono queste le novità annunciate palinsesti di La7 a Milano da Urbano Cairo con Corrado Formigli che sarebbe scaduta l’anno prossimo per altri 4 anni quindi avremmo Piazzapulita per 5 anni Le parole di Cairo ultime notizie chiusura bene musica e teatro resiste lo sport Ma il cinema è in profondo rosso e un’Italia luci ombre quella che emerge dall’ annuario dello spettacolo Siani 2018 presentato a Roma le sale che perdono 8 milioni di ingressi in mente nessun film italiano entra nella Top Ten del Botteghino e si conferma l’amore per lo stadio che non si abbandona neppure i prezzi crescono Nei consumi della cultura per andarel’Italia divisa con un Nord Milano in testa che traina e spende che fatica È tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa