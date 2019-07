Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con un filo che sale di 0,1% nel 2019 0,7 Nel 2020 l’Italia resta un’ultima per crescita nel in entrambi gli anni che le nuove previsioni economiche della commissione europea e Malta al top nel 2019 più 5,3% seguita da Ungheria Polonia + 4,4 e dall’Irlanda + 4% in classifica Ma prima dell’Italia c’è la Germania + 0,5% che però nel 2020 recupera più 1,4 la commissione scrive che lo spread btp-bund è sceso Grazie la correzione dei conti fatta dal governo per la procedura di infrazione Tra i fattori di crescita c’è il reddito di cittadinanza che tuttavia si unisce ad un mercato del lavoro meno dinamiche con il calo della fiducia dei consumatori associata ad aumento di risparmi preventivi ancora economiala chiusura per lunedì 15 luglio per il dossier Alitalia nel frattempo secondo punti della maggioranza salgono le quotazioni di Toto incontrato ieri da Di Maio come quanto partner per il completamento della Juve col assieme ad Ferrovie dello Stato e metà detenere la maggioranza assoluta vivaio ha visto oggi è trovi c’è anche lui tra i possibili partner per l’aiuto e a fine giugno sono arrivate all’INPS 154 Milano cinque domande di pensione anticipata con quota 100 sulla base delle tende nei primi sei mesi di applicazione a fine anno il numero atteso delle pensioni in pagamento sarà di circa 205 mila per una spesa complessiva annua di 6 miliardi sono i dati forniti dal Presidente dell’INPS scrivi con Nella relazione annuale dell’Istituto i numeri di beneficiare inferiore del 29% a quello stimato quanto reddito e pensioni di cittadinanza fino a giugno risultano percettori 840.000 nuclei per un numero complessivo di individui coinvolti che supera i 2 milioni l’importo medio di circa €500 tutto nel mondo del cinema è morta Milano 93 anni la grande attricecon la sua scomparsa lo spettacolo italiano perde l’ultimo arriva del cinema e del teatro commenta Carlo Fontana presidente Agis è tutto grazie per averci seguito le nusa torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa