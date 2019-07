Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione mercoledì 10 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambe esponenti della Liga hanno girato da ministri degli affari europei della famiglia al Quirinale riprende il conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui ti completa l’aspetto e potremo così proseguire l’attività di governo le parole di Conte al momento signor Massimo Palombella concluso il servizio Come mai il tuo direttore della Cappella musicale pontificia Il papà ha accolto la richiesta per terminare il suo incarico differisce il bollettino della sala stampa Vaticana 10 mesi fa il Vaticano ha ridato un’indagine sugli aspetti economici amministrativi del coro della Sistina a gennaio il pontefice con una motu proprio sulla cappella musicale pontificia aveva deciso di dare un nuovo assetto alla struttura palinsestiil rinnovo per domani del contratto di Massimo Giletti che oltre a non è l’arena Franca alcuni speciali in Prime Time l’arrivo di inizia a che ora fanno il programma ed è un pianeta da salvare in Prime Time nella primavera e anche rinnovo biennale per via Cobianchi è il gruppo di propaganda live per altri 3 anni Poi la serie Chernobyl targate CD o il docufilm our fathers su Tommaso Buscetta e le prossime due stagioni Grey’s Anatomy sono queste le novità annunciate palinsesti di La7 a Milano da Urbano Cairo abbiamo anche prolungati rapporto con Corrado Formigli che sarebbe scaduto l’anno prossimo per altri 4 anni quindi avremmo Piazzapulita per altri 5 anni Le parole Il Cairo ultime notizie chiusura bene musica e teatro resiste lo sport Ma il cinema è in profondo rosso e un’Italia luci ombre quella che emerge dall’ annuario dello spettacolo Siani 2018 presentato sono le sale che perdono 8 milioni di ingressi in mente nessun film italiano entra nella Top Ten del Botteghino e sui conferma l’amore per lo stadio che non si abbandona neppure se i prezzi crescono e consumi della culturaun’Italia divisa con un nord-milano in testa che traina Expander è un Sud che fatica È tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa