Ultime Notizie Roma del 10-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dallo studio Giuliano Ferrigno il maltempo in apertura che ha caratterizzato questo mercoledì 10 luglio una tempesta di vento pioggia e grandine si è abbattuta sulla costa Adriatica da Milano Marittima in provincia di Ravenna a Chiara provocando danni 200 pini marittimi secolari sono stati abbattuti infrastrutture mobile cartelli nel comune di Cervia sono volati via Madonna rimasta ferita è stata portata in ospedale a Cesena alcune sono chiuse a Pescara chicchi di grandine grandi come arance tetti e auto danneggiate i vetri infranti almeno 18 persone sono rimaste ferite tra cui una donna incinta dopo la granita grandinata nel capoluogo un nubifragio con allagamenti strade ridotte a fiumi in più punti della città argomento Lorenzo Fontane Alessandra Locatelli entrambi esponenti della Lega hanno giurata da ministri degli affari europei della famiglia al Quirinaleriprendo il ponte è uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui si completa l’aspetto ti potrà così proseguire l’attività di governo conclude con te gli esseri l’ambasciatore britannico degli Stati Uniti annunciato le dimissioni dall’incarico e della carriera diplomatica sullo sfondo della polemica innescata dalla rivelazione sui media di alcune sue note private indirizzate al governo di Londra critiche nei confronti del presidente e della sua amministrazione il passo indietro è stato confermato Dal front-office l’ultima notizia in chiusura torniamo in Italia il giudice del lavoro di Milano ha respinto il ricorso di una decina di lavoratori interinali che chiedevano l’assunzione a tempo indeterminato nello stabilimento Amazon Castel San Giovanni in provincia di Piacenza i ricorsi sono circa 180 lavoratori che hanno fatto causa tra Milano e Piacenza sono stati presentati dopo un’indagine dell’ispettorato secondo erano state superate le quote interinali tra luglio e dicembre 2017 è la prima sentenza Milano che riguarda lavoratori Amazon è tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa