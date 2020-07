Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale venerdì 10 luglio Buongiorno da Francesco Vitale la proposta che tuteli di interesse pubblico entro domenica o la revoca della concessione autostradale El ultimatum al governo all’aspi dopo la sentenza della consulta dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate fino alla società del gruppo Benetton è comunque sufficiente essere giudicata e vantaggiosi per lo stato che ricevi in termini di tariffe risorse compensative con un cambio di passo su manutenzione e controlli tra i partiti con opinioni diverse Nazioni al Movimento 5 Stelle crema piedi sembra prevalere la linea dura il premier Conte vuole a stasera in Olanda secondo di una serie di leader europei dopo ha la Merkel e per insistere con il suo omologo marzo rotta per un’intesa intruglio su recovery Found spiegherò che abbiamo fretta nell’interesse di tutti anticipato ieri i media spagnoli non rischiamo di elaborare una risposta efficace una tardiva e ti lasciadistruggo il mercato unico i danni saranno anche per l’Olanda con te quindi auspicato una riforma fiscale radicale rispondendo a una domanda sulle lezioni voluti da Salvini ha detto Basta bugie non tocca L’opposizione dei per me l’ha data il Presidente del Consiglio Europeo jean-michel prepara una proposta negoziale per raggiungere un’intesa in mattinata Giuseppe Conte parteciperà con i ministri De Micheli di INCA la prova generale del potevi Venezia per i detrattori l’opera che ha richiesto molti anni di lavoro e cospicui finanziamenti sarebbe obsoleta il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre 2021 materia di contenzioso tuttora aperti rischiano di allungare i tempi e dopo l’individuazione di una serie di Viaggiatori in Italia positivi al Virus il Ministero della Salute ha disposto il divieto di ingresso per chi arriva da altri 13 paesi per questi bosnia-herzegovina Brasile Bangladesh Moldova Perù Repubblica Dominicana salgono di nuovi contagi 229 in più rispetto a ieri 12 morti ma per l’Istat si esauritoeccesso di mortalità causato dall’epidemia corre ancora invece il coronavirus negli Stati Uniti con altri 65000 contagi in un giorno nuovo record in America Latina dove sono risultati positivi la presidente Inter in Bolivia jeanine anez e numero 2 deve essere la scelta di un dado capelli la procura di Milano accende un faro su un governatore Attilio Fontana nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici altro materiale da parte della dama succeda di cui la moglie del presidente della regione detiene una quota e tuo cognato andrà Dimmi il titolare si ipotizza un interessamento di Fontana lo stato non indagato nella fase di trasformazione dell’ ordine diretto in donazione Telecom Italia non avrebbe inviato a Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5 G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia in Brasile lo riferisce la Reuters citando fonti secondarie quali tra i fornitori invitati ci sarebbero invece Cisco Ericsson Nokia Ema venire e ha firmato network finora non ci sono né conferme ne smentite mentre il dibattito politico sul 5Gin Italia è aperto è acceso il timore di interferenze cinese sentito Soprattutto negli Stati Uniti che nei mesi scorsi Hanno continuato a fare pressioni in questo senso con gli alleati europei alcune esplosioni sono stati uniti nella notte nei quartieri e gettando nel panico i residenti nessuna spiegazione ufficiale ma testimoni hanno riferito i miei dei sui social di un forte boato seguito da rumore delle sirene di veicoli antincendio dell’ambulanza e diverse abitazioni è venuta a mancare l’elettricità Secondo alcuni media le esplosioni provenivano da un deposito missilistico delle guardie rivoluzionario da una base militare del Quad il braccio per le missioni all’estero dei pasdaran negli ultimi reperti significato di sabotaggio da parte di altri paesi coronavirus riparte dei sorteggi di Anna ione In Svizzera lo è falsa di dire oggi gli abbinamenti Per i quarti di finale di Champions Europa League e anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe europee intanto l’Inter pareggia 2 a 2 a Verona grazie anche a Noto gol di di Marco E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento riescoappuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa