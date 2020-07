Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ultimatum del governo ad Asti nuova proposta che tuteli l’interesse pubblico entro domenica o la revoca della concessione autostradale questo l’ultimatum dopo la sentenza della consulta e dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate finora dalla società del gruppo Benetton non sono sufficienti ad essere giudicato Ivan Giuse per lo Stato e per i cittadini in termini di tariffe e risorse compensative e con un cambio di passo su manutenzione e controlli tra i partiti permangono opinioni diverse sia nel Movimento 5 Stelle che nel Partito Democratico sembra prevalere la linea dura il premier Conte stasera in Olanda per incontrare il suo omologo macfrut per un’intesa entro luglio sucopri Found spiegherò che abbiamo fretta nell’interesse di tutti anticipato Emilia spagnoli e rischiamo di elaborare una risposta efficace ma tardiva e se lasciamo che si distrugga il mercato unico e saranno anche per l’Olanda ha detto il presidente del consiglio che ha ospitato una riforma fiscale radicale rispondendo a una domanda sulle lezioni evolute da Salvini ha detto Basta bugie non tocca L’opposizione di chi te l’ha data questa mattina invece parteciperà con i ministri De Micheli ed INCA alla prova generale del Mosè di Venezia nei parecchie destinate a proteggere la città dalle maree mentre ambientalisti e comitati contro le grandi navi in laguna si preparano ad una manifestazione di protesta per i detrattori l’opera ha richiesto molti anni di lavoro e cospicui finanziamenti Sarebbe solo il Muse dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre del 2021 per l’evento la laguna è stata completamente chiusa al traffico marittimo per forza in chiusura il calcio europeocoronavirus riparte dai sorteggi a nyon In Svizzera al UEFA stabilirà oggi gli abbinamenti Per i quarti di finale di Champions League Europa League e anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe intanto l’Inter ha pareggiato 2-2 a Verona grazie anche ad un autogol di di Marco è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa