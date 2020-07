Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio prove generali per il Mosè a Venezia questa mattina il premier Giuseppe Conte parteciperà con i ministri De Micheli e d’incà le paratie destinate a proteggere la città dalle maree vengono finalmente testate ambientalisti e comitati contro le grandi navi in laguna si preparano ad una manifestazione di protesta per i detrattori l’opera che ha richiesto molti anni di lavoro e cospicui finanziamenti sarebbe obsoleta il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre del 2021 per l’evento la laguna è stata completamente chiusa al traffico marittimo dopo l’individuazione di una serie di Viaggiatori in Italia positivi al Virus il Ministero della Salute ha disposto il divieto di ingresso perché arriva da 13 paesi a rischio tra questi BosniaBrasile Bangladesh Moldova Perù Repubblica Dominicana salgono i nuovi contagi 229 Rispetto a ieri 12 morti ma per l’Istat si esaurito a maggio Lecce Esso di causato dall’epidemia corre ancora invece il coronavirus negli Stati Uniti altri 65000 contagi in un giorno nuovo record e in America Latina dove sono risultati positivi da presidente della Bolivia jeanine anez è il numero 2 del Venezuela chavista diosdado Cabello la Russia annuncia risultati positivi dei Trial clinici sul vaccino asporto.in al calcio europeo Foster covid riparte dai sorteggi anni in Svizzera l’uefa stabilirà oggi gli abbinamenti Per i quarti di finale di Champions League ed Europa League e anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe europee intanto l’Inter pareggia 22 a Verona grazie ad un autogol di di Marco è tutto dalla redazione buona giornata

