Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni in merito a dell’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nuova proposta che tutte le l’interesse pubblico entro domenica o revoca della concessione autostradale questo l’ultimatum del governo all’aspi dopo la sentenza della consulta e dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate finora dalla società del gruppo Benetton proposte non sufficienti ad essere giudicato e vantaggiose per lo Stato e per i cittadini in termini di tariffe risorse compensative e con un cambio di passo su manutenzione e controlli le premier Conte Questa sera sarà in Olanda per il secondo di una serie di incontri con i leader europei dopo la Merkel e per insistere con il suo omologo Mark rutte per un’intesa entro luglio sul recovery Found spiegherò che abbiamo fretta nell’interesse di tutti anticipato iomedia spagnoli rischiamo di elaborare una risposta efficace ma tardiva e se lasciamo che si distrugga il mercato unico i danni saranno anche per l’Olanda ha detto il premier Conte che ha ospitato una riforma radicale rispondendo a una domanda sulle lezioni evolute da Salvina detto Basta bugie non tocca L’opposizione decidere la data intanto dopo l’individuazione di una serie di Viaggiatori in Italia positivi al covid il Ministero della Salute ha disposto il divieto di ingresso per chi arriva da 13 paesi a rischio tra questi bosnia-herzegovina Brasile Bangladesh Moldavia Perù Repubblica Dominicana salgono di nuovo il conta g229 in più rispetto a 2 giorni fa 12 le vittime per l’Istat si esaurito a maggio Lecce sesso di mortalità causato da epidemia lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera l’Inter ha pareggiato 2 a 2 contro il Verona sempre ieri l’Udinese ha battuto la Spal per 3 a 0gli anticipi della 32A di campionato è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa