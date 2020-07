Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la prova generale del Mosè a Venezia presente il premier Giuseppe conte con i ministri De Micheli ed INCA ambientalisti e comitati contro le grandi navi in laguna in manifestazioni di protesta per i detrattori l’opera che ha richiesto anni di lavoro e finanziamenti ingenti sarebbe obsoleta il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre del 2021 per l’evento la laguna è stata completamente chiusa al traffico in Italia risalgono i nuovi contagi 229 in più rispetto a 2 giorni fa 12 le vittime ieri ma per l’Istat esaurito a maggio l’eccesso di salita causato dal epidemia covid chiusi gli accessi in Italia per i viaggiatori provenienti da 13 paesi esteri tra questi bosnia-herzegovina Brasile Bangladesh Moldova Perù RepubblicaDominicana negli Stati Uniti una ragazzina di 11 anni e morte Florida causa del covid secondo quanto riporta la CNN si tratta del quarto minorenne che perde la vita nel paese del Sud degli States in seguito al Virus la bambina di cui non è stata rivelata l’identità viveva nella contea di broward la settimana scorsa era morto un altro bimbo di 11 anni nella contea di miami-dade County e prima di lui erano deceduti una ragazzina di 16 anni nella contea di Lee è un diciassettenne nella contea di Pasco torniamo in Italia l’apertura di Milano accende un faro sul governatore Attilio Fontana governatore della Lombardia nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici altro materiale da parte della dama società di cui la moglie del presidente della regione detiene una quota e di cui il cognato Andrea Dini è titolare si ipotizza un interessamento di Fontana allo stato non indagato nella fase di trasformazione dell’ordine di acquisto diretto in donazione è tutto dalla redazione Vi augurobuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa