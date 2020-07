Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ragione ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio L’ho anticipato il premier Giuseppe Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mosè lo stato di emergenza precisato per tenere sotto controllo il virus non è stato ancora deciso tutto ma ragionevolmente si andrà in questa direzione il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel propone di mantenere intatta in città delle cover I Found a 750 miliardi di euro e di confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti rispettivamente a 500 e 250 miliardi non spiegato lo stesso Michelle presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo su recovery Farm di bilancio europeo 2021 2027 al vertice del 17-18 luglio proponiamo poi ha detto un bilancio europeo per il 2021 2027 v1074 umiliatirimborsi verranno mantenuti per Germania Austria Danimarca Olanda e Svezia il premier Conte sarà stasera in Olanda per parlare del pacchetto di misure europee anti-copy di Asti Roberto Tommasi non aveva sulle barriere fonoassorbenti ma prendeva parte ai comitati grandi opere per presentarti i progetti a chiarire le autostrade in merito alla notizia pubblicata La Repubblica Il Secolo XIX dell’iscrizione di Tomasi nel registro indagati per l’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti sistemati sulla rete autostradale italiana il comitato aveva deciso l’acquisto di una maxi partita per circa 30 milioni di pannelli che poi secondo l’accusa si sono dimostrati per per questo alla fine del 2019 il PM Walter Cotugno aveva notificato un avviso di garanzia tutti i membri del gruppo intanto Conte avverte Alpi o arrivano nuova proposta che tuteli di interesse pubblico entro domenica ci sarà la revoca della concessione autostradale la produzione industriale Maggio schizza in alto segnando un aumento del 42,1% rispetto ad aprile lo rileva l’Istat parlando di un’attività creativa ripresaevitato quello il confronto congiunturale Infatti è come un mese osserva Istat caratterizzato dalle chiusure in molti settori produttivi in seguito all’emergenza sanitaria su base annua è andato molto ancora un calo al limite complessivo diminuisce del 23% rispetto a gennaio la procura di Milano accende un faro sul governatore Attilio Fontana nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camicie altro materiale da parte della dama società la moglie del presidente della regione detiene una quota e dico il cognato andrà dei Mirti tolare si ipotizza un interessamento di Fontana lo stato non indagato nella fase di trasformazione degli ordini di acquisto diretto in donazione Telecom Italia non ha invitato Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5 G per la rete che si appresta a costruire in Italia in Brasile fra i fornitori invitati ci sarebbero invece circo nock Em a venire a fare il network ma fonti telefono precisano che si è trattato di una scelta industriale non politica perché Huawei resta partner di Telecom in altri settori il timore dicinese sentito Soprattutto negli Stati Uniti che continua a fare flessioni in questo senso sugli alleati europei sorteggio pesante per la Juve nei quarti di Champions incontrerà la vincente di Real Madrid Manchester City e per il Napoli che se passa proposto a chi vincerà tra Bayern e Chelsea l’Atalanta affronterà il Paris saint-germain due nuovi GP di Formula 1 sono messi in calendario per il 2020 al Mugello non la prova del mondiale il 13 settembre il 27 settembre ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento riesco cioè appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa