Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 18:10

ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio anticipato il premier Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mosè lo stato di emergenza precitato serve per tenere sotto controllo il non è stato ancora deciso tutto ma ragionevolmente si andrà in questa direzione i ponti di governo spiegano che la proroga dovrebbe arrivare al 31 dicembre le proposte di transazione di Husky per le concessioni non sono accettabili per il governo avevamo detto ieri è stato confermato questo punto Arriva in extremis una proposta del governo non potrà dire di no perché particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica oppure alla fine ci sarà la revoca di cercarmi il conte margine del primo completo del Mosè a Venezia Micheli parla di poche ore per avere la risposta credo che Husky sia nelle condizioni di sapere che cosa è quel l'interesse pubblico indicato dal Presidente del Consiglio di le Present DayRomeo Michelle propone di mantenere intatta rendita dei ricoveri Found a 750 miliardi di euro e di confermare la proporzione tra trasferimenti appunto perdute prestiti rispettivamente 500 e 250 miliardi l'ho spiegato l'ho detto Michelle e presentando la proposta negoziale anche sul bilancio europeo 2021 2027 per il vertice del 17 e 18 luglio ho proposto per 1074 miliardi sulla proposta della Finlandia l'economia italiana attraverso una riduzione del PIL e del 9 5% quest'anno nello scenario base di una diffusione della pandemia sotto controllo in Italia a livello globale lo scrive bankitalia nel bollettino economico Se Tuttavia emergessero nuovi e rilevanti il PIL potrebbe scendere di oltre il 13% Quest'anno con un recupero più moderato negli anni successivi rispetto allo scenario di base che prevede un più fa 38 nel 2021 e 124 nel 2022 potrebbero al contrario Migliorare con un rafforzamento delle politiche espansive all'esame dell'Unione Europea Antonio patuelli è stato rieletto Presidente dell'abi l'assemblea dell'associazione Infatti eletto il nuovo consiglio che si è riunitohai proposto unanimemente dal comitato esecutivo uscente ha diretto patuelli per acclamazione l'assemblea ha completato le procedure di modifica dello Statuto approvando all'unanimità quanto proposto dal comitato di Presidenza del comitato esecutivo e del Consiglio della B per rendere statutariamente nuovamente possibile la rielezione del presidente per il quarto mandato nonché la più ampia adozione di sistemi di videoconferenza per le riunioni degli organi della Telecom Italia non ha invitato Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5 G per la rete che si appresta a costruire in Italia Brasile fra i fornitori invitati ci sarebbero invece circo harryson Chiama venire ha firmato network appuntite come precisano che si è trattato di una scelta industriale non politica perché Huawei resta partner di Telecom in altri settori il timore di interferenze cinesi è sentito Soprattutto negli che continuano a fare pressioni in questo test sugli alleati europei sorteggio pesante per la Juve che nei quarti di Champions incontrerà la vincente di Real Manchester City e per il Napoli che se passo per opposta Chi vinceràbayern-chelsea l'Atalanta affronterà il Paris saint-germain in Europa League l'Inter chi avrà il d'età per gli ottavi se la vedrà ai quarti con la vincente tra Chelsea e Bayern Leverkusen la Roma se passasse gli ottavi affronterà la vincente tra Olympiacos evolver

