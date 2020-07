Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio anticipato il premier Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mosè lo stato di emergenza per citato serve per tenere sotto controllo il mio non è stato ancora deciso tutto ma ragionevolmente si andrà in questa direzione punti di governo spiegano che la proroga dovrebbe arrivare al 31 dicembre Intanto in Lombardia riaprono le discoteche da domani via libera al calcio le proposte di transazione di Asti per le concessioni non sono accettabili per il governo lo avevamo già detto ieri è stato confermato a questo punto Arriva in extremis una proposta cui il governo non potrà dire di no perché è particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica oppure la fine ci sarà la revoca dice il premier Conte la ministra De Micheli parla di poche ore per avere la risposta secondo il viceministro allo sviluppo economico Stefano buffagni BenettonDevono uscire dalla gestione delle nostre autostrade se qualcuno poi altri te Noi siamo disponibili anche lasciar perdere tutto e andar via Gli lasciamo il paese ha aggiunto il presidente turco Recep tayyip erdogan ha annunciato la riapertura ufficiale di Santa Sofia come moschea dopo la decisione del Consiglio di Stato turco che annullato il decreto del 24 novembre 1934 della loro presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasforma il momento il più visitato di Istanbul in un museo il governo Greco denuncia quello che definisce una provocazione al mondo civilizzato il Presidente del Consiglio Europeo Michelle propone di mantenere in vita del recovery pound a 750 miliardi di euro di confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto i prestiti rispettivamente 500 e 250 miliardi lo ha spiegato lo stesso Michelle presentando la proposta negoziali anche sul bilancio europeo 2021 2027 per il vertice del 17-18 luglio proposto per 1074 miliardi sulla proposta della Finlandiaandiamo a fare il punto nel mondo della scuola con il presidente del sindacato a Marcello Pacifico arriveranno per inserirsi nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze sono delle nuove graduatorie che legislatore ha voluto per mettere fine alle domande di messa a disposizione ma che presentano attraverso le borse che sono state date dei titoli che sono in corso di aggiornamento rispetto a quanto ha dichiarato l’amministrazione in una prima versione per esempio le abitazioni venivano valutate e dopo anche lei sta sempre a che ora siano valutate E comunque bisogna andare a riguardare come abbiamo sempre detto al mistero Quali sono le regioni che eventualmente portino a cambiare dei titoli che dà sempre negli ultimi 13 anni erano stati dichiarati validi e valutati per essere inseriti in questa graduatoria non si puòpurtroppo col mercato dei titoli non siamo in borsa Questo l’abbiamo detto Per noi è molto importante non violare il principio di affidamento non cambiare se non in maniera chiara le linee di indirizzo che hanno portato alla valutazione di questi titoli di stato e poi soprattutto includere la più ampia per te è possibile di queste persone per esempio ne abbiamo gli ultimi che insegnano Daniele le nostre scuole non si capisce Per quale motivo non possono essere messe nella prima fascia di queste graduatorie e Hulk l’ora abbiamo poi verso laureato che aveva una fase anche transitoria per potersi inserire magari oggi ancora non ha conseguito i 24 cfu per colpa del covid-19 sapesse anche essere in se aspettiamo il testo definitivo Speriamo che vengono accolte le richieste che ha fatto il nostro sindacato e la delegazione presente al Ministero perché sennò poic’è ancora una volta ricordi in tribunale per ottenere giustizia è importante a nostro avviso comunque utilizzare una volta completato in maniera corretta e legittima anche per evitare di avere il record di settembre tutto buon proseguimento di ascolto

