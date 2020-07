Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il terzo giorno di fila la curva epidemica in italiano vita di sul 276 contro i 229 di ieri e 193 di mercoledì metà dei casi odierni sono in Lombardia che cresce dal 119 135 nuovi positivi il totale delle persone colpite da covid-19 in Italia sale così a 242639 e cambiamo argomento il premier Conte Venezia per il testo Il generale qui per la verifica dei lavori cantiere si concluderà a fine 2021 non siamo qui per le passerelle ha detto il premier va completato entro Thun inverno E a proposito delle misure per il covid-19 non ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza ambientalisti e comitati contro le grandi navi protestano commissario spritz dice ancora lavori Marta operative notturno Zaia Spero che funzioni però con i fattiè stato dichiarato completato con successo alle 12:25 di oggi debito pubblico record al 101,5% del PIL mondiale il debito pubblico mondiale raggiungerà il massimo storico nell’anno in corso più di quanto non fosse la fine della Seconda Guerra Mondiale lo riporta il Fondo Monetario Internazionale in un post pubblicato sul blog il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel propone di mantenere intatta l’entità del recovery Panda 750 miliardi di euro e di confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto di rispettivamente 500 e 250 miliardi lo ha spiegato lo stesso Michelle presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo sulle cori fan del bilancio europeo 2021 2027 Alberti 18 luglio Cambiamo argomento l’Italia di oggi acetone crisi sanitari e si appresta ad affrontarne una sociale paragonabile a una ricostruzione che se non vedrà coinvolti attivamentenon ci consentirà di risollevare il paese così direttore dell’agenzia nazionale per i giovani Domenico De Maio presentando la prima relazione annuale alla camera i paesi dell’Europa tutta devono ripartire dai ragazzi che si sono impegnati in questi mesi così difficili prosegue Nella speranza che un anno luce in fondo al tunnel ci sarà la sfida che ci attende Non ammette una sconfitta nell’ultimo anno andrò Di Maio dice la gente è venuta contrazione autorevolezza e competenza i dibattiti istituzionali per provare a invertire il Trend della narrazione sul mondo giovanile con un approccio che mettete Finalmente il centro dell’attenzione i nostri ragazzi che belle le loro voci di artifici digitali infine i protagonisti del presente non solo del futuro ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa