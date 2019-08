Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano terrigno la lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte Matteo Salvini vuole stringere che perde tempo e rigettando la proposta di Di Maio di votare la riforma per il taglio dei parlamentari vuole solo salvare la poltrona Toni simili tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe incredibile che ci fosse un governo così poi l’attacco al Conte sulla Tav non era presente in aula nel momento delle votazioni sulle emozioni per ribadire l’indirizzo favorevole alla realizzazione dell’Opera Zingaretti in campagna elettorale sottolinea la sfida delle lezioni non è per chi va il voto perché il populismo ha fallito lunedì in Senato la conferenza dei capigruppo Toti annuncia nel movimento cambiamo sarà sulla scheda elettorale che nessuno potrà cancellare le 900000 domande didi Cittadinanza e pensione di cittadinanza accolte in questi mesi Questa è la cartina della nostra Italia in ogni comune di athlon il numero trovato il coraggio e voglia divinità si scrive su Twitter il presidente della commissione affari costituzionali della camera aggiungendo Grazie Giuseppe Conte il presidente Brescia porta anche una mappa delle domande accolte sulla base dei dati INPS da cui si evince che i primi Tre Comuni sono Napoli 30399 domande Roma 32905 Palermo 26114 domande accolte argomento in tribunale collegiale di Bologna ha ritenuto inammissibile il reclamo delle Ministero delle contro l’ordinanza che deve Imposta il Comune di Bologna di iscrivere all’anagrafe una donna armena richiedente asilo privato Salvini una sentenza a favore degli immigrati il prossimo governo aggiunge dovrà fare una vera riforma della Giustizia non vi siamo in una repubblica giudiziaria ultime notizie in chiusura dopo la continua crescita dal 1995 al 2013 la quota di spese obbligate sulla totale dei consumi negli ultimi sei anni e leggera di inizioper quasi €20400 l’anno pro capite la fotografia scattata da Confcommercio sulle spese obbligate le famiglie italiane e poi 1995-2019 la voce abitazione quella che incide maggiormente arrivando a mangiarti trafitti manutenzione bollette €4200 bloccati all’interno dei consulenza componente principale è rappresentata dai beni 37,7% dei consumi ma la quota di spesa destinata agli alimentari risulta in costante riduzione passando da poco più di €3000 procapite nel 1995 a €2700 nel 2019 dello stesso periodo aumenta la spesa per i servizi passata da €2800 a quasi €3900 e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa