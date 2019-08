Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Salvini convoca tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma e si dice pronto a chiarire in Parlamento I motivi della crisi come richiesto da Ponte pronto a sua volta a rendere le comunicazione alla camera contro il premier lega deposita la mozione di sfiducia lunedì mattina si incontreranno anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle sempre lunedì la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi della discussione sulla mozione Chi perde tempo di Cesarini rigettando la proposta di Di Maio di votare la riforma per il taglio dei parlamentari vuole solo salvare la poltrona scontro sull’iva la lega chiede di votare presto per non farlo mentre il MoVimento 5 Stelle ribatte ora lo ammettono la forza Piazza Affari che chiude in calo del 2,4 % e brucia 15 miliardi di capitalizzazione sottole banche che hanno risentito delle tensioni sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund tedesco che dopo aver toccato i 240 punti archiviato la seduta 238 conferma il Rating bbb dall’Italia con Outlook negativo mettendo in evidenza come il Bel Paese persino elevato debito pubblico la lenta crescita e l’incertezza politica nel caso di nuovo il futuro governo dovrebbe attenersi alle regole di bilancio Europea al fine di evitare rischi al ribasso Cambiamo argomento Energy spagnola operante da giorni ferma al largo di Lampedusa con 121 persone a bordo ha salvato altre 39 persone La notte scorsa in una missione ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare ha detto il fondatore dell’energia Oscar can a chiedere intervento Dio per Amstaff ora La Valletta ha fatto sapere alla NG di essere disponibile a trasferire su una motovedetta e39 saldati per stanotte e trasferirli a terra ma di non essere disponibile per gli altri 121 migranti a bordo da 9un infiltrazione di palestinesi armati di fucili Kalashnikov di bombe a mano è stata sventata stamani al confine tra Gaza e Israele lo rende noto Il portavoce militare israeliano i nostri militari aggiunto un aperto il fuoco quando i terroristi hanno varcato i reticolati e li hanno neutralizzati nessun soldato israeliano è stato colpito fonti locali aggiungono che Israele ha colpito una vicina postazione via cronaca un operaio di 55 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio nella frazione garlazzolo del comune di retorbido in provincia di Pavia in Oltrepo Pavese eroina insieme ad altri ai lavori di ristrutturazione di una casa stavo dirizzando un flessibile per il taglio di una porta di legno improvvisamente per cause ancora da accertare l’attrezzo gli è sfuggito calando di addosso è tranciando Divine entrambe le arterie femorali la conseguenza emorragia è stata fatale nonostante le cure immediatamente prestata l’uomo dei medici del 118 firmato ieri sera l’accordo per la soluzione privata nelCarige di fondo interbancario di tutela dei depositi schema volontario di intervento del PDP la cassa centrale Banca Credito Cooperativo italiano la società per la gestione dell’attività e al istituzione finanziaria concorreranno alla rafforzamento patrimoniale del gruppo ci sarà chi era una nota un aumento di capitale da 700 milioni di euro la Corea del Nord ha lanciato altrimenti di me lo riferisce l’agenzia sudcoreana yonhap si tratta verosimilmente di un’ennesima azione dopo analoghi lanci di avvertimento dei giorni scorsi contro le manovre congiunte Stati Uniti Sud Corea che i preparativi Un’invasione verso nord i vertici militari di te uno è città di dall’agenzia non hanno precisato che tipo di missili si tratta tram da l’ennesima sparata l’eredità di Obama in campo ambientale l’agenzia federale per la protezione dell’ambiente ha pubblicato staff di esperti e scienziati che non si opporrà più al progetto di una miniera d’oro e di rame in uno degli ambienti più incontaminati della terra l’Alaska unPadova ma dopo l’allarme lanciato in un rapporto degli studiosi La Miniera dei basterebbe l’intero Habitat della Baia interessata che è una riserva di salmoni di altre specie di pesci tra le più preziose al mondo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa