Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio crisi nel caos il primo tempo della partita si giocherà lunedì nella riunione dei capigruppo del Senato si decideranno li tempi modi dell’apertura formale della crisi è una battaglia Turchia a colpi di regolamento dimostra sorpresa quella che ti combatte in queste ore punta l’idea di convocare le camere tra il 19 e il 20 agosto date che lasciano aperta la possibilità che si voti ottobre Cambiamo argomento parliamo anche di economia l’agenzia internazionale di Rating Fitch ha confermato il Rating di Lidl Italia la Outlook restano riflette l’alto livello del debito pubblico una crescita debole e la crescente incertezza legata alla sua le dinamica politica lo afferma in una nota nel documento l’agenzia internazionale di Racing Paintvaligia spuntava la possibilità che il governo non sarebbe durato per tutta la legislatura gli sviluppi politici di questa settimana rafforzano la nostra valutazione fatta precedentemente secondo la quale il governo non avrebbe potuto compiere ho mandato completo con il rischio crescente di elezioni anticipate a partire dalla seconda metà di quest’anno cronaca temperature fino a 40 ° a fa il bollino rosso in 8 città è un weekend di fuoco quello iniziato oggi con il caldo che proseguirà anche lunedì per poi affermarsi solo nella giornata di martedì L’Italia entra nella morsa dell’alta pressione con picchi di calore le zone interne di Sicilia e Sardegna parliamo ora di scuola educazione civica e paradosso di una riforma senza coraggio e a costo zero ANIEF aveva chiesto al parlamento Maggiore coraggio di tornare in disciplina con orario aggiuntivo e non a spese di altre materie con docenti specializzati e programmi specifici sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anuova legge che introduce educazione civica nelle scuole una legge ambigua Nya sola detto durante l’edizione nelle commissioni parlamentari è una legge che non mi lamento nuovo se non il fatto che non si sa quale disciplina verranno torte annualmente questo 33 ore insegnante da chissà chi è il titolo per questo anche quella definita ambigua educazione cinica realtà è una materia deve essere una materia questo ha chiesto la finalizzazione e questo non è stato continua a rimanere uno di quegli argomenti trasversali che da sempre si insegna nelle nostre scuole prima si chiamava educazione alla cittadinanza prima ancora Cittadinanza e Costituzione è ancora prima però è una materia che non ha mai avuto la dignità di essere magari ecco che sono ritorniamo che rispetto al invarianza finanziaria non si capisce che spetta agli organici che ci sono kgsognare In quale monte ore di chi Quale materia deve essere privata di queste ore e soprattutto come Quali sono i ruoli di questi coordinatori che avrebbero poi a suonare un voto che hai scritto sul sul sulla valutazione delle competenze e delle conoscenze riteniamo che una riforma Peccato vorrà dire che nella prossima legislatura ancora in questa è l’educazione ci saranno spazi Chiederemo delle modifiche affinché vengano ascoltate degli attentati 13 aprile cadenti e desideri espressi con il naso all’insù oggi 10 agosto è la notte di San Lorenzo Come da tradizione gli italiani si porteranno il cielo per cercare di scorgere qualche stella cadente un fenomeno scientifico o vero nome di quella terra attraversa Lo sciame delle Perseidi Ma che al tempo stesso ha conquistato anche il mondo dell’arte dal cinema alla letteraturaAh la musica tra i tanti momenti la poesia del Pascoli la notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani tante le occasioni per me Anche perché non parte e noi ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

